Atina’da ‘iHA kıskacı’ korkusu

HAFTALIK Yunan Real News gazetesine göre Yunan Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin, İHA üsleri sayesinde Yunanistan’ın etrafında bir çember oluşturma planına karşı alabileceği önlemleri inceliyor. Türk İHA’larının Çeşme, Dalaman, KKTC’de Geçitkale ve Libya’dan sonra, şimdi de muhtemelen Arnavutluk’a konuşlanacağını belirten gazete, bu ülkenin 8.2 milyon Euro karşılığında 3 adet İHA satın almayı düşündüğünü yazdı. Real News haberinde “Bazı askeri çevreler, Türkiye’nin İHA’ları sayesinde Yunanistan’ı izlemesi için Arnavutluk’u bir uydu gibi kullanabileceği endişesini dile getiriyorlar. Arnavutluk neden İHA satın almak istiyor? Herhangi bir ülkeden tehdit mi görüyor? Yoksa herhangi bir ülkeyi gözetlemek mi istiyor? Yunanistan ve İtalya, NATO adına, Arnavutluk’un hava sahasının gözetimini üstlenmiş durumda. Bu da, Arnavutluk hava sahasına herhangi bir ihlal halinde, Yunan savaş uçaklarının gerekli tespit ve taciz işlemini yapacakları anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

20 TEMMUZ ENDİŞESİ

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC’ye yapacağı ziyaret ile ilgili Atina’daki kaygılar doruğa çıktı. To Vima gazetesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti sırasında yapacağı açıklamalar hakkında şu tahminler yürütüldü:

Maraş kentinin askeri bölge statüsünü kaldırarak, mülk sahibi Rumları, mahkeme (Taşınmaz Mal Komisyonu) yoluyla, Türk yönetimi altında evlerine dönmelerine çağırabilir.

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin, Kıbrıs açıklarında yaptığı sismik araştırmalarda doğalgaz rezervleri bulunduğunu ve sondaj çalışmalarının başlayacağını söyleyebilir.

KKTC’de silahlı insansız hava aracı (SİHA) üssü kurulacağını ilan edebilir.

Bazı Yunan haber sitelerinde ise Erdoğan’ın, ilk aşamada Maraş’ın sadece yüzde 3’lük bölümünün “pilot bölge” ilan edilerek, askeri bölge statüsünün kaldırılacağını açıklayacağı öne sürüldü. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın KKTC ziyaretini “dönüm noktası” saydığını belirterek, “Önümüzde, bölgede gerginliğin seviyesini ölçeceğimiz, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına uyup uymadığını göreceğimiz dönüm noktası bir tarih var. Bu tarih de 20 Temmuz. Ne olacak? Göreceğiz” demişti.

‘ANMA TÖRENLERİ’

20 Temmuz’da KKTC’de Barış ve Özgürlük Bayramı (1974 Türk Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü) kutlanırken, Rum kesiminde “anma törenleri” düzenlenecek. Bu törenlere, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un katılmaları bekleniyor. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ise kesin tarih henüz açıklanmamakla birlikte, temmuz ayı içinde Kıbrıs Rum kesimine gidecek.

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