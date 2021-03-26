Atina’da gövde gösterisi! Osmanlı karşıtları 200’üncü yılı kutladı

Atina’daki askeri geçit törenine, İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Camilla, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis katıldı. Sintagma (Anayasa) Meydanı’nda düzenlenen törene, pandemi nedeniyle halkın katılımına izin verilmedi. 4 bin polisin görev yaptığı törende, Yunan ve ABD F-16’ları, Fransız Rafale savaş jetleri ile İngiltere kraliyet ve devlet uçuşları için kullanılan RAF Voyager uçağı Atina semalarında havalandı. Pire Limanı’na ise Fransa, İngiltere ve Rusya’dan birer fırkateyn yanaştı.

PRENSTEN ÖVGÜ

İngiltere Prensi, kutlamalar çerçevesinde düzenlenen yemekteki konuşmasında, “Yunanistan, Büyük Britanya’nın dostluğuna ve sıkı bağlarına güvenebilir. Dedemin vatanı, babamın doğduğu yer olan Yunanistan ile derin bağlarım var” dedi. Konuşmasının sonunda da, Yunan milli marşının “Yaşa, çok yaşa özgürlük” mısrasını Yunanca okudu. Rusya Başbakanı da, “Bugün Rusya ile Yunanistan’ın ortak bayramıdır. Yunanistan’ın ilk yöneticisi Yiani Kapodistiras, Rusya İmparatorluğu’nun dışişleri bakanıydı” dedi.

BIDEN’DAN TEBRİK

ABD Başkanı Joe Biden ise yayınladığı video mesajında, “Yunan-Amerikan ilişkileri, başkanlığım döneminde her zamankinden daha sıkı olacaktır. ABD demokrasisi, büyük ölçüde eski Atina demokrasisinden ilham aldı. Amerikan bağımsızlık savaşı ise cesur Yunanların kendi özgürlüklerini kazanmaları için ayaklanmalarına ilham kaynağı oldu” dedi.

MACRON: YANINIZDA OLACAĞIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da video mesajında, “Yunanistan’ın bağımszlık savaşı, kanlı ve feci olmuştur. Bu savaşın vahşeti, Avrupalıların vicdanlarını uyandırmıştır. 200 yıl sonra ülkenizi (Yunanistan’ı) aynı hayranlıkla seviyoruz. Tarih size haksızlık ettiğinde, dayanışma yeterli olmadığında veya tehdit bulunduğunda, biz (Fransa) buradayız ve yanınızda olacağız. Sizin özgürlüğünüz bizim özgürlüğümüzdür” şeklinde konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara