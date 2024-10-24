×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Atina'da göçmen alarmı: Türkiye'den yardım isteyecekler

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türkiye#Göçmen
Atinada göçmen alarmı: Türkiyeden yardım isteyecekler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 17:42

Üst düzey bir yetkiliden alınan bilgilere göre, Yunanistan Türkiye'den yardım isteyerek göçmen kaçakçılığı konusunda daha sert önlemler almasını isteyecek.

Haberin Devamı

Yunanistan'dan üst düzey bir yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada, Atina'nın Türkiye'den yardım isteyerek göçmen kaçakçılığı yapan çetelere karşı daha sert önlemler alınmasını isteyeceğini açıkladı.

Göçmen kaçakçılığı konusunda yeterince adım atılmadığına dikkat çeken yetkili, "Bu konuyu Avrupalı meslektaşlarımız ve komşumuz Türkiye ile görüşmelerde gündeme taşıyoruz" dedi ve ekledi;

Türkiye ile yoğunlaştırmayı planladığımız işbirliği, kaçakçılık şebekelerine karşı savaşa odaklanacak” 

AFP haber ajansı ise Yunanistan Göç Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un Kasım ayında Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuyu görüşmesinin beklendiğini yazdı.

Yunanistan'dan elde edilen resmi verilere göre yılın ilk 9 ayında 37,000'den fazla sığınmacı ülkeye giriş yaptı. Bu rakamın yıl sonunda 50 bini bulması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Türkiye#Göçmen

BAKMADAN GEÇME!