Atina'da göçmen alarmı: Türkiye'den yardım isteyecekler

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Yunanistan'dan üst düzey bir yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada, Atina'nın Türkiye'den yardım isteyerek göçmen kaçakçılığı yapan çetelere karşı daha sert önlemler alınmasını isteyeceğini açıkladı.

Göçmen kaçakçılığı konusunda yeterince adım atılmadığına dikkat çeken yetkili, "Bu konuyu Avrupalı meslektaşlarımız ve komşumuz Türkiye ile görüşmelerde gündeme taşıyoruz" dedi ve ekledi;

“Türkiye ile yoğunlaştırmayı planladığımız işbirliği, kaçakçılık şebekelerine karşı savaşa odaklanacak”



AFP haber ajansı ise Yunanistan Göç Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un Kasım ayında Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuyu görüşmesinin beklendiğini yazdı.

Yunanistan'dan elde edilen resmi verilere göre yılın ilk 9 ayında 37,000'den fazla sığınmacı ülkeye giriş yaptı. Bu rakamın yıl sonunda 50 bini bulması bekleniyor.