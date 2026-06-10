Atina’da Fransa rahatsızlığı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Atina ziyaretinin ardından Rumlarla yeni savunma anlaşmalarına imza atması ve aynı dönemde Baykar ile Fransız savunma şirketi Safran arasındaki işbirliğinin gündeme gelmesi, Yunan muhalefetinin tepkisini çekti. Muhalefet partisi PASOK, bu konuda hükümetten açıklama bekliyor. Kathimerini gazetesine göre ise, Yunan hükümeti, Baykar-Safran işbirliğine ilişkin rahatsızlığını Paris’e diplomatik kanallardan iletti.

PARİS’E TRİP ATTILAR

Muhalefet partisi PASOK, Macron ile Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Atina’da Yunan-Fransız stratejik ortaklığını öven açıklamalarından günler sonra ortaya çıkan Baykar-Safran anlaşması nedeniyle hükümetten açıklama istedi. PASOK Savunma Komitesi üyesi Milletvekili Mihalis Katrinis, Yunanistan ve Rum Kesimi ile savunma ilişkilerini güçlendirirken, diğer yandan Türkiye’nin savunma sanayisine katkı sağlayan Fransa’nın adımlarının soru işaretleri yarattığını savundu. Katrinis, Savunma Bakanı Nikos Dendias’a verdiği soru önergesinde, Fransız Euroflir elektro-optik sistemlerinin Bayraktar platformlarına entegrasyonunun Türkiye’nin İHA kabiliyetlerini artıracağını belirterek, “Yunanistan ile stratejik savunma ilişkisi bulunan Fransa’nın Türkiye’ye kritik askeri teknoloji sağlaması nasıl açıklanabilir?” diye sordu.

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PASOK ayrıca Dendias’tan sözkonusu anlaşmanın engellenmesi için hangi diplomatik girişimlerin yapıldığını açıklamasını isterken, Atina’nın Avrupa Birliği nezdinde benzer işbirliklerinin önüne geçmesi gerektiğini duyurdu.