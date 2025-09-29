Komşu endişeli... Yunan medyası: 'Atina, Türkiye'nin yükselişine uyum sağlamalı'

Haberin Devamı

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu, dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı kurulda bölgesel ve uluslararası meseleler görüşüldü. Liderler, düzenlenen oturum ve zirvelerde sorunlara çözüm ararken, diplomatik ilişkileri de geliştirme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya Gazze, küresel sorunlar ve BM'nin yapısındaki sorunlara ilişkin mesajlar verdiği BM oturumundaki konuşması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, BM temaslarının ardından Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuk etti.

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan liderler arasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de vardı. Yunan basını, ülkesinin Ege ve Akdeniz'deki taleplerine diplomatik destek arayan Miçotakis'in New York temaslarında "en iyi sonucu elde edemediğini" ifade etti. Öte yandan, Yunanların yakından izlediği bir diğer lider de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Erdoğan ve Miçotakis arasında New York'ta yapılması planlanan görüşmenin son anda iptal olması Atina'yı karıştırdı. Görüşme iptaline dair çeşitli iddialar ortaya atılırken, Yunanistan gazetelerinde görüşme iptalinin Atina aleyhine bir gelişme olduğu görüşü ağırlık kazandı.

'ATİNA ENDİŞELİ'

To Vima gazetesi, Erdoğan ve Miçotakis'in ABD'deki temaslarının ardından Yunanistan için diplomatik tablonun nasıl göründüğüne ilişkin bir analiz yayımladı. Türkiye'nin ABD'den memnun ayrıldığı belirtilen analizde, Atina'nın ABD ve Avrupa ile Türkiye arasında gelişen diplomatik, askeri ve ekonomik ilişkilerden derin endişe duyduğu kaydedildi.

Yunan gazetesine göre, Türkiye ile anlaşmazlıklarında Batı'nın desteğini yanına almaya alışmış olan Yunanistan için Ankara ile karşı karşıya gelmek artık iyi bir seçenek olmayabilir. To Vima, "Ankara'da Batı'nın şımarık çocuğu olarak tanımlanan Yunanistan'ın" ABD ve Avrupa ülkelerinde eskiden bulduğu desteği artık alamayabileceğini belirtti.

Atina ile Ankara arasındaki sorunlarda Batı'nın Yunan tarafı lehine devreye girmesinin Türkiye'de daima tepkiyle karşılandığını vurgulayan To Vima, bu durumun artık değişmiş olabileceğine dikkat çekti.

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle Batı için her zaman önemli bir ülke olduğunun altı çizilen analizde, Batı'nın önceliklerinin değiştiği ve Ankara'nın öneminin arttığı vurgulandı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'yu birleştiren önemli coğrafya olduğunu belirten To Vima, Avrupa'nın son dönemde Yunanistan'ı desteklemek adına Türkiye aleyhine adımlar atmaya kalkışmadığını ifade etti.

SAFE VE F-35 GERİLİMİ

İsmi açıklanmayan bir Yunan diplomatın “Erdoğan asla unutmaz” sözlerine yer verilen analizde, 2022’de Miçotakis’in İstanbul ziyaretinden kısa süre sonra ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’ye yeni savaş uçaklarının onaylanmaması çağrısında bulunduğu hatırlatıldı. Öte yandan, Batı'da Türkiye'ye desteğin giderek arttığına dikkat çekildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Türkiye'nin önemini Batılı ülkelere hatırlattığını söyleyen Yunan gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa başkentleri de savunma özerkliği ve bölgesel güvenlik tartışmalarında Türkiye'yi giderek daha fazla vazgeçilmez olarak görüyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini överek, Teksas'taki ABD fabrikalarının "Türk şirketleriyle yakın iş birliği olmadan çalışamayacağını" belirtti."

To Vima, Avrupa'nın Türkiye ile gelişen ilişkilerinin Atina'yı harekete geçirdiğini açıkladı. Miçotakis hükümetinin Türkiye lehine gelişmeleri engellemek için diplomatik çabalarını sürdürdüğü bildirilen analizde, Ankara'yı Avrupa güvenlik programı SAFE'in dışında bırakmak için girişimlerde bulunduğu söylendi.

"YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Yunan tarafının Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden ciddi beklentileri olduğunu bildiren To Vima, Erdoğan'ın Miçotakis ile görüşmeyeceği haberinin, Yunanistan'da tartışmalara yol açtığını açıkladı. Analizde, Atina için Türkiye konusunda seçeneklerin azaldığı kaydedildi.

Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ve askeri iş birliğinin giderek güçlendiğini belirten Yunan gazetesi, Avrupa'nın değişen tutumu da göz önüne alındığında Atina'nın Türkiye'nin F-35 alımı, SAFE'e katılım ve Batı ile savunma sanayii alanında gelişen ilişkilerini engellemek için peş peşe yaptığı diplomatik girişimlerden bir sonuç elde edemediğini ifade etti.

Yunanistan'ın Türkiye'yi engelleme girişimlerinden vazgeçmediğini vurgulayan To Vima, şöyle yazdı:

"Ankara'nın Washington ve Brüksel'de nüfuzunu yeniden kazanmasıyla birlikte, Atina yakında çetin bir seçimle karşı karşıya kalabilir: Ya Türkiye'nin yeniden yükselişine uyum sağlayacak ya da çatışma dönemine geri dönme riskini alacak."