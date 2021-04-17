Atina’da endişe! Şimdi ne olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında önceki gün Ankara’da yapılan basın toplantısında yaşanan gerilimden sonra Atina’da endişe hâkim. Yunan başkentinde dün “Şimdi ne olacak”, “Diyalog, istişari görüşmeler devam edecek mi” ve “Türkiye ile yeni bir kriz mi geliyor” sorularına cevap arandı.

YUMUŞATMA ÇABASI

Yunan Dışişleri Bakanlığı, dün öğle saatlerinde bir açıklama yaparak tansiyonu düşürmeye çalıştı. Basın toplantısında söylenenlere hiç değinilmeyen açıklamada şöyle denildi: “Yunanistan’ın Türkiye ile hem ikili hem de AB çerçevesindeki ilişkilerine dair görüşleri bilinmektedir. Görüş ayrılıkları vardır ve olacaktır. Buna karşın Yunan hükümetinin, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere, bir dizi konuda Türkiye ile pozitif gündem için siyasi iradesi vardır. Pozitif gündem, ilişkilerin düzelmesi ve ortamın yumuşamasına yardımcı olabilir. İki taraf, bundan sonra her düzeyde yapılacak temaslarda, bu istikamette adımlar atılması için çalışılmasında mutabık kaldılar.” Yunan hükümetine yakın kaynaklar da, “Değişen bir şey yok. Diyaloğa devam. Dendias, Çavuşoğlu’nu Atina’ya davet etti. Bu ziyareti bekliyoruz” diye konuştu.

HAKSIZ YORUMLAR

Tüm dikkatlerin iki ülke dışişleri bakanlarının tekrar bir araya gelecekleri 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak gayriresmi Kıbrıs toplantısına yöneldiği Atina’da, Ankara’daki basın toplantısındaki gerilimin nedenleri ise saptırıldı. Gerilimi, “Batı Trakya azınlığına ‘Türk’ dediği için Çavuşoğlu’nun başlattığı” iddia edildi. Dendias’ın son derece tahrik edici açıklamaları ‘haklı tepki’ imiş gibi gösterildi. Dendias’ın ithamları da, ‘Yunanistan’ın kararlılığını gösterdi’ şeklinde yansıtıldı.

İÇ SİYASET ÇEKİŞMESİ Mİ

Buna karşın Yunan Dışişleri Bakanlığı eski danışmanlarından Prof. Panayiotis İoakimidis, Ta Nea gazetesindeki yazısında, “Kimse iki bakanın canlı yayında çekişmesini beklemiyordu. Siyasette ne zaman susacağını bilmek çok önemlidir. Mikrofon önünde yapılan diplomasi, hiçbir sonuç vermez” dedi. Aynı gazetenin yazarı Mihalis Miços ise, “Söylem tonunu yükselten Çavuşoğlu değil Dendias idi. Yunan hükümetinde, iki farklı çizginin bulunduğu, Dendias’ın Başbakan (Kiriakos) Miçotakis’in halefi imiş gibi ortaya çıkma amacıyla kendi siyasetini uyguladığı söylentileri dolaşıyor. Bu senaryolar, derhal yalanlanmalıdır” ifadesini kullandı.

TALİMAT MİÇOTAKİS’TEN

Dendias dün Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşerek, Ankara ziyareti hakkında bilgi verdi. Yunan hükümet kaynakları, Başbakan Miçotakis’in, Dendias’ın Ankara’daki icraatından memnuniyetini dile getirdiğini söyledi. Aynı kaynaklar, Dendias’ın hem Ankara’ya hareketinden önce hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra Miçotakis ile konuştuğunu belirterek, Yunan Başbakanı’nın Dendias’a talimatının “tahrik edildiği takdirde gerektiği şekilde cevap vermesi” olduğunu aktardı.

SİHA’LAR ERMENİ VE YUNAN LOBİLERİNİ TELAŞLANDIRDI

ABD’deki Ermeni ve Yunan lobileri, ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk’ın SpaceX adlı şirketi ile haziranda uzaya fırlatılacak Türkiye’nin sekizinci uydusu Türksat 5B’yi engellemek için ABD Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) mektup yazdı. ABD’de faaliyet gösteren Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin kaleme aldığı mektupta uydunun Türkiye’nin askeri imkânlarını arttıracağı belirtildi ve bu durum ‘tehlikeli’ olarak nitelendirildi. Mektupta uydunun göreve başlaması ile Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kabiliyetlerinin artacağının da altı çizildi. Mektupta fırlatmanın acilen durdurulması çağrısı yinelendi. Türkiye’nin uzaydaki yedinci uydusu 5A, 8 Ocak 2021 tarihinde ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü’nden uzaya fırlatılmıştı.

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