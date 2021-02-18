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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Atina’da bu kez ‘Çeşme’ yaygarası

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina’da bu kez ‘Çeşme’ yaygarası
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Türkiye ile Yunanistan arasında, geçen ağustos-kasım döneminde Doğu Akdeniz’de yaşanan ‘Oruç Reis’ krizinin hâlâ tartışıldığı Atina’da şimdi de ‘Çeşme’ endişesi başladı. Türkiye’nin Çeşme araştırma gemisi için Navtex ilan etmesi Atina’yı telaşlandırdı.

Türkiye’nin, hidrografik-oşinografik ölçümler yapmak üzere ‘TCG Çeşme’ araştırma gemisinin, 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Orta Ege’deki çalışmaları ile ilgili olarak yayınladığı 0122/21 sayılı Navtex (denizcilere duyuru) Atina’da heyecan yarattı.

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YUNAN BASININDA PANİK İFADELERİ

Yunan Deniz Kuvvetleri’nin ‘her olasılığa karşı hazırlıklı olduğu’ belirtilen Yunan medyasındaki haberlerde “Türk oşinografi gemisi, ilgili Navtex’te belirtilen bölgeye gidecek mi, gitmesi halinde Türk savaş gemileri tarafından refakat edilecek mi sorularına cevap aranıyor” denildi. Aynı haberlerde, söz konusu bölgeye gitmesi halinde bile Çeşme’nin deniz dibinde değil, sadece su seviyesinde ölçümler yapacağı belirtilmekle birlikte, bunun yine de ‘tahrik’ teşkil ettiği öne sürüldü.

Atina’da bu kez ‘Çeşme’ yaygarası

‘O FORUMA YANIT’ İDDİASI

Yunan medyasında iki ülke heyetleri arasında istikşafi görüşmelerin devam ettiği bir sırada, Türkiye’nin söz konusu Navtex ilanının nedenleri de tartışılıyor. Yunan ‘Ta Nea’ gazetesinde yer alan bir yorumda, ‘Çeşme’ ile ilgili Navtex’in, Türkiye’nin 11 Şubat’ta Atina’da ‘Dostluk Forumu’ adıyla; Yunan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa (telekonferans) ve Kıbrıs Rum yönetimi dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıya tepki olarak yayınlandığı iddia edildi. Söz konusu yorumda, istikşafi görüşmelerin 62’nci turunun mart başlarında Atina’da yapılmasının beklendiği bir sırada, Yunanistan hükümeti, ‘Dostluk Forumu’nu düzenlemek için iyi zamanlama yapmamakla eleştirildi.

Atina’da bu kez ‘Çeşme’ yaygarası

ANKARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ‘Dostluk Forumu’na, “Yunan Dışişleri Bakanı (Nikos Dendias) tarafından ülkemize yöneltilen mesnetsiz itham ve iftiralar, aslında bu girişimin söylendiği gibi ‘dostluk’ üzerine değil, Türkiye’ye yönelik husumet üzerine inşa edilmeye çalışılan bir ittifak teşebbüsü olduğunu göstermektedir” sözleriyle tepki göstermişti.

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YUNANİSTAN’IN SAVLARI YETERSİZ

Yunanistan’ın, kıta sahanlığının ihlal edildiği yönündeki iddiasının aksine, söz konusu bölgeler uluslararası sularda olduğu gibi, Ege’de Türkiye ve Yunanistan arasında kıta sahanlığı belirlenmiş değil.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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