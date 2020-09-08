Atina’da aykırı sesler artıyor

Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini sürdürürken Yunan yetkililerin sert açıklamalarına karşılık Atina’da bazı isimler Yunan tezlerini eleştiren çıkışlarda bulundu. Bu önemli isimlerin Atina’ya tepkisi özetle şu şekilde:

‘İKİ ÖNEMLİ HATA YAPTIK’

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Skai TV’ye yaptığı konuşmada, “Fransa bizim için değil, Libya için Doğu Akdeniz’de. Kimse Yunanistan’ın çıkarları için ölmüyor. Bana göre, iki önemli iletişim hatası yaptık. Birincisi, ‘(Cumhurbaşkanı) Erdoğan öyle, Erdoğan böyle’ dedik. Oysa Erdoğan, 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. İkincisi, Türkiye bölgesel süper bir güç” dedi. Kanelli, Atina’nın AB ve NATO üyeliğine karşı çıkan bir isim.

‘AVRUPA BİZDEN BIKTI’

Ta Nea Gazetesi’nden Hristos Papahristu: “Yunanistan’ın önünde iki seçenek var. Birincisi, kısa sürecek bir savaş. Burada, Türklerin Meis Adası’na saldırması gibi bir tehlike var. Geri alabilmek için 50-60 yıl müzakere yapılması gerekir. İkinci seçenek, diyalog. Burada da ağır bir ‘siyasi yenilgi’ tehlikesi var. Yani Türkiye’nin sürekli taleplerde bulunacağı ve Yunanistan’ın da taviz vermek zorunda kalacağı bir süreç. Sürekli olarak ‘(Cumhurbaşkanı) Erdoğan tahrik ediyor, saldırıyor’ demek, ne gerçekçiliktir ne de gerçek ile ilgisi vardır. Erdoğan her tahrik ve tehdit ettiğinde, Avrupa’ya koşmak da bir çözüm değil. Avrupa bize daha ne kadar tahammül edecek. Bizden bıktılar. Biz kendimizin haklı, Türkiye’nin haksız olduğuna sadece birbirimizi inandırdık. Gerçekçi olmalıyız. Aksi takdirde sırtımızı güreş minderinde, Avrupa’yı da karşılaşmanın bitmesi için geri sayan hakem olarak görebiliriz.”

‘MACRON’A UYMAYALIM’

Kathimerini Gazetesi’nden Kostas İordanidis: “(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron’un Erdoğan ile çekişmesi, şüphesiz Atina ve Kıbrıs’a (Rum kesimi) rahat bir nefes aldırıyor. Bu stratejik çekişmenin özü, bölgeden çekilmesi öngörülen ABD’nin boşluğunu kimin dolduracağıdır. Yunanistan’ın, Fransa’nın bölgedeki hedefleri ile bütünleştiği izlenimi vermesi tehlikelidir. Fransa’nın bu dönem Yunanistan’a desteği şüphesiz önemlidir. Ancak rotayı Macron’un yönüne kırmak, geçici bir şey olmaktan öteye gitmemelidir. Çünkü herhangi müttefik bir ülkenin, NATO dışındaki arzuları ile bütünleşmek, sonuçları kestirilemeyecek tehlikeler barındırır.” Türkiye ve KKTC’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’ KKTC’de devam ediyor.

YUNANİSTAN: SİLAH ALACAĞIZ

Türkiye ile gerilim sürerken, dün Yunan hükümeti, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için harcama yapılacağını açıkladı. Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, “Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için müttefiklerimizle temas halindeyiz” dedi. Petsas, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in planları cumartesi günü duyuracağını söyledi. Reuters’a konuşan Yunan hükümet yetkilileri, Yunanistan’ın savaş uçakları alımı ile ilgili olarak Fransa ile temas halinde olduğunu kaydetti. Miçotakis, perşembe Korsika Adası’nda Fransa lideri Macron ile görüşecek.