Atina'da AFP bürosuna bombalı saldırı

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Yunanistan;ın başkenti Atina;da, Fransız Haber Ajansı;nın (AFP) bürosuna bombalı saldırıda bulunuldu.

Kolonaki semtindeki Milyoni caddesinde bulunan AFP bürosunun kapısı önüne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan el yapımı bombanın patlaması sonucunda binanın giriş kısmında yangın çıktı.



Likid gaz tüpleri kullanılarak yapıldığı bildirilen bombanın patlaması sırasında büroda bulunan iki kişi yara almadan kurtulurken, yangın, olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü.



Bu arada, saldırıyla ilgili açıklama yapan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Evangelos Andonaros, hükümetin saldırıyı kınadığını belirterek, “Bu çeşit münferit olayların faillerinin başardığı yegane şeyin, toplumun bir bütün halinde kendilerine karşı çıkması” olduğunu kaydetti.



