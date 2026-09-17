Atina yine gerilim istiyor: Yunan basınında gündem Türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın adalar ve Atina'nın İsrail'le olan ilişkileri konusuna değinmesi ve bu konuda Atina'yı uyarması, Yunanistan basınında geniş yankı buldu.

Dün akşam saatlerinde de Yunan Dışişleri Bakanlığından bir açıklama geldi. Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Panayotis Tsakonas yaptığı açıklamasında Ankara'nın adaların silahsızlandırılması konusundaki suçlamalarının yasal olmadığını iddia etti ve Yunanistan'ın tüm topraklarını koruma ve güvenlik altına alma hakkı olduğunu da söyledi.

Atina-Ankara arasındaki yaşanan gerginliğe, Yunan basınının amiral gemisi olarak da bilinen Kathimerini gazetesi geniş yer ayırdı. Manşetten verdikleri haberinde gazete 'Ankara adaların kalkansız olmasını istiyor' başlığını kullandı.

Gazete, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla gerginlik çıtasını yükselttiğini iddia etti. Aynı zamanda Ankara'nın açıklamalarının, Atina'nın İsrail'le yaptığı birçok silah anlaşması, aynı zamanda önümüzdeki birkaç ay içerisinde Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantı konusundaki proje çalışmalarının başlamasına yönelik uyarı olduğunu da söyledi.

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Hürriyet ve CNN TÜRK Atina Temsilcisi Duygu Leloğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Kathimerini ayrıca, Yunanistan Başbakanlık ofisinin çok tedbirli, temkinli davrandığına da haberinde yer verdi.

TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yunanistan merkezli Militaire.gr, ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) Aralık 2025'te yayımladığı Türkiye analizini gündeme taşıdı.

Söz konusu analizde, Türkiye'nin dış politikasının 21. yüzyılın en dikkat çekici jeostratejik değişimlerinden birini temsil ettiği belirtildi. Ankara'nın çok kutuplu dünyada özerk bir güç merkezi olmayı hedeflediği aktarıldı.

Militaire.gr, CSIS analizini aktarırken Türkiye'nin artık Soğuk Savaş dönemindeki geleneksel NATO rolüyle hareket etmediğini ve "stratejik belirsizlik" olarak tanımlanan bir yaklaşım izlediğini yazdı.

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Haberde, Ankara'nın farklı güç merkezleriyle ilişkilerini kullanarak kendi hareket alanını genişletmeye çalıştığı değerlendirmesine yer verildi.

CSIS analizinde, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisinin ülkenin uluslararası etkisinin önemli kaynaklarından biri olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin savunma ve havacılık satışlarının 21. yüzyılın başından bu yana yaklaşık 10 kat arttığı belirtilirken, Bayraktar TB2'nin Karabağ Savaşı'ndaki kullanımının Türk savunma sanayisi açısından önemli bir tanıtım etkisi yarattığı kaydedildi.

Analizde, Baykar başta olmak üzere Türk savunma şirketlerinin Kazakistan, Kırgızistan, Etiyopya, Nijer, Fas, Tunus ve Togo gibi ülkelere İHA ve diğer savunma sistemlerini ihraç ettiği aktarıldı.

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Türk şirketlerinin Afrika'da, siyasi koşulları sınırlı ve görece düşük maliyetli sistemler sunarak kendilerine özel bir alan oluşturduğu ifade edildi.

MSB'DEN YUNANİSTAN'A MESAJ: TÜRKİYE HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis’in gayriaskeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Yunanistan Başbakanı’nın beraberindeki heyetle Meis Adası’na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir. Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunan Başbakanı'nın Meis Adası ziyaretine ilişkin soru üzerine Aktürk, Yunanistan Başbakanı’nın beraberindeki heyetle Meis Adası’na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temasların Bakanlıkça yakından takip edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan’a devredilen Meis Adası’nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Ada’nın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis’in gayriaskeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte, bu yaklaşım uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine veya sahada fiili durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir."