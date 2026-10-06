Atina-Washington arasında milyarlık silah pazarlığı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bugün Atina’ya yapacağı ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek 6’ncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu, iki ülke arasında yaklaşık 1 milyar Euro’luk silah pazarlığına sahne olacak. Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçakları tedariğini engellemeye çalışan Atina yönetiminin, ABD ile asıl müzakerelerinin, 2029’dan itibaren Yunanistan’a teslim edilmesi beklenen 20 adet F-35 savaş uçağının hangi silahlarla donatılacağı üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

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F-35 İÇİN MÜHİMMAT LİSTESİ

Yunan basını, Atina’nın Washington’dan talep ettiği silahlar arasında F-35’lerle kullanılmak üzere AIM-9X Block II ve AIM-120D (AMRAAM) havadan havaya füzelerin bulunduğuna dikkati çekti. Avrupa üretimi Meteor füzelerine yakın olan bu füzelerin satışına ABD tarafından onay verileceği konusunda Atina’da iyimserlik hâkim.

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Yunanistan’ın talepleri arasında, ABD’nin yakın zamana kadar satışına izin vermediği AGM-158 JASSM-ER seyir füzesi de bulunuyor. Atina’nın, ABD’den Stryker tipi zırhlı araç satın alımıyla da ilgilendiği ifade ediliyor. Yunanistan’ın söz konusu silah paketi için ayırdığı bütçenin 1 milyar Euro’nun biraz altında olduğu belirtiliyor. Görüşmelerde, F-35 savaş uçaklarının operasyonel kullanılabilirliğinin yüksek tutulması için gerekli uzun vadeli bakım ve destek anlaşmaları da ele alınacak.

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