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Atina-Washington arasında milyarlık silah pazarlığı

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#ABD#Yunanistan#AMRAAM
Atina-Washington arasında milyarlık silah pazarlığı
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 07:00

Yunanistan, teslimatları 2028’de başlaması beklenen 20 adet F-35 savaş uçaklarında kullanılabilecek füzeler tedarik etmek istiyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bugün Atina’ya yapacağı ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek 6’ncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu, iki ülke arasında yaklaşık 1 milyar Euro’luk silah pazarlığına sahne olacak. Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçakları tedariğini engellemeye çalışan Atina yönetiminin, ABD ile asıl müzakerelerinin, 2029’dan itibaren Yunanistan’a teslim edilmesi beklenen 20 adet F-35 savaş uçağının hangi silahlarla donatılacağı üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

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F-35 İÇİN MÜHİMMAT LİSTESİ

Yunan basını, Atina’nın Washington’dan talep ettiği silahlar arasında F-35’lerle kullanılmak üzere AIM-9X Block II ve AIM-120D (AMRAAM) havadan havaya füzelerin bulunduğuna dikkati çekti. Avrupa üretimi Meteor füzelerine yakın olan bu füzelerin satışına ABD tarafından onay verileceği konusunda Atina’da iyimserlik hâkim.

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Yunanistan’ın talepleri arasında, ABD’nin yakın zamana kadar satışına izin vermediği AGM-158 JASSM-ER seyir füzesi de bulunuyor. Atina’nın, ABD’den Stryker tipi zırhlı araç satın alımıyla da ilgilendiği ifade ediliyor. Yunanistan’ın söz konusu silah paketi için ayırdığı bütçenin 1 milyar Euro’nun biraz altında olduğu belirtiliyor. Görüşmelerde, F-35 savaş uçaklarının operasyonel kullanılabilirliğinin yüksek tutulması için gerekli uzun vadeli bakım ve destek anlaşmaları da ele alınacak.

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#ABD#Yunanistan#AMRAAM

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