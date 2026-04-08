×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Atina ve Tel Aviv imzayı attı... Ege’de yeni İsrail silahı yolda

Güncelleme Tarihi:

Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 07:00

YUNANİSTAN, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı İsrail ile askeri işbirliğini hız kesmeden büyütüyor.

Haberin Devamı

Atina, iki ülkenin savunma bakanları arasında imzalanan devletlerarası anlaşmayla, İsrail’den PULS çok namlulu roketatar sisteminin tedariki için düğmeye bastı.

HEDEF EGE VE MERİÇ

Yunan basını, yaklaşık 750 milyon dolarlık anlaşmanın, Atina’nın Türkiye’nin Bora ve TRG-300 sistemlerine karşı cevabı olduğunu yazdı. Bu hamleyle, Ankara’ya karşı Meriç ve Ege’de savunma hattını güçlendirme hedefleniyor. PULS sistemleri, İsrail’den alınacak, 3 milyar Euro bütçeli, gelecek yıl faaliyet girecek “Aşil Kalkanı” hava savunma sistemine entegre edilecek. Anlaşmaya göre İsrail, 18 ay içinde 36 fırlatıcı ünitesini Atina’ya teslim edecek.

Paket geniş kapsamlı mühimmat, lojistik destek ve eğitimi de içeriyor. ABD’nin de süreçte bir teklif sunduğu belirtildi. Ancak Atina, 300 kilometre menzilli füzeleri hazır ve sertifikalı şekilde sunan İsrail seçeneğini tercih etti. İsrail Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı bilgiye göre Tel Aviv, 10 yıl boyunca sistemler için bakım ve destek hizmetleri de sağlayacak. Atina yönetimi, bir yandan Fransa ile savunma işbirliği anlaşmasını da genişletmeye hazırlanıyor. Bu ay içinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Atina’yı ziyareti sırasında, anlaşmaya Yunanistan’ın Fransa’nın nükleer şemsiyesine dahil edilmesini öngören ek madde eklenecek.

BAKMADAN GEÇME!