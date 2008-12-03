Atina ve Selanik'te patlayıcı madde ile saldırı

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Yunanistan'ın başkenti Atina ile Selanik kentlerinde bu sabaha karşı bir banka şubesi ile bir oto galerisinin hedef alındığı saldırılar düzenlendiği bildirildi.
Yunan basın yayın organları, Atina'nın güneyinde yer alan "Alimos" semtinde saat 05.00 sularında düzenlenen saldırıda, bir oto galerisine ev yapımı patlayıcı madde yerleştirildiğini duyurdu. Basın yayın organları, patlama nedeniyle park halinde bulunan araçlarla galeri yakınındaki bir banka şubesinin girişinde ciddi maddi hasar meydana geldiğini kaydettiler.
Selanik'in "Evosmo" semtinde saat 02.10'daki diğer saldırıda ise "Pireos" bankası şubesinin otomatik para çekme makinesine ev yapımı patlayıcı yerleştirildiğini belirten basın yayın organları, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdular.