Atina ve Rumlar ortak taktik belirledi

Kıbrıs’taki Türk askerlerinin “işgal kuvvetleri” olduğunu bir kez daha iddia eden Miçotakis, “Anastasiadis ile modası geçmiş garantörlüklerin kaldırılması ve işgal kuvvetlerinin adadan tamamen ayrılması gerektiğinde tam bir mutabakat içindeyiz” dedi.

FEDERE ÇÖZÜM ISRARI

Kiriakos Miçotakis, “Yunanistan ve Kıbrıs (Rum Yönetimi), adada güya iki ayrı devlet öngören çözüm taleplerini tartışmasız reddetmektedir. Bu talepler BM kararlarına aykırıdır” diyerek, iki bölgeli iki toplumlu federe çözümde ısrarcı olduklarını söyledi. Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri için ise şunları söyledi: “Türkiye’nin araştırma gemilerini Doğu Akdeniz’den çekmesi önemsiz bir şey değildir. Ancak, bunun devamlılığı olacağı da kanıtlanmalıdır.”

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