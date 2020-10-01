Atina ve Macron’dan küstah mesaj

Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Yunanistan gerginliği körükleyen her türlü müdahaleye karşıdır. Türkiye de bu istikametteki eylem ve söylemlerden uzak kalmakla yükümlüdür” denildi. Açıklamada, tarih verilmeden Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Erivan’a gideceği belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “Türkiye’nin siyasi açıklamalarını not aldım. Bu açıklamalar düşüncesizce ve tehlikeli. Türkiye’nin son saatlerde savaş mesajları oldu ve bu Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı yeniden fethetmesine yönelik mesajlar. Bunu kabul etmeyiz” dedi.

BMGK: MÜZAKEREYE GERİ DÖNÜLMELİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmaları kapalı oturumda görüştü. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, Dağlık Karabağ’daki temas hattında yaşanan büyük çaplı askeri harekâttan endişe duyulduğu belirtildi. Çatışmalardaki sivil kaybını ve güç kullanımını kınayan BMGK, taraflara çatışmalara derhal sor verme, gerginliği azaltma ve gecikmeksizin esaslı müzakerelere geri dönme çağrısı yaptı.