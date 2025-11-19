×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Atina ve Kiev ortak deniz dronu üretecek

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Atina#Kiev
Atina ve Kiev ortak deniz dronu üretecek
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 07:00

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin önceki gün Yunanistan’ın başkenti Atina’yı ziyareti sırasında iki ülke arasında ortak insansız su üstü aracı (USV) üretimi anlaşması imzalandı.

Haberin Devamı

Kathimerini gazetesinin dün manşetten duyurduğu habere göre, Ukrayna teknolojisi kullanılarak Atina yakınlarındaki Skaramanga tersanelerinde üretilmesi planlanan USV’ler için gerekli finansman Yunan Savunma Bakanlığı bütçesinden ve Avrupa güvenlik programından (SAFE) sağlanacak. Ukrayna’nın 15 farklı USV ürettiğini vurgulayan habere göre imzalanan anlaşmanın başarıyla uygulanması halinde Yunanistan ve Ukrayna ortak insansız sualtı aracı  üretimine başlayacak.

ZİYARET 6 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Enerji konularının gündemin üst sıralarında yer aldığı 6 saatlik Atina ziyaretinde Zelenski, Başbakan Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis ve Parlamento Başkanı Kostas Tasulas ile görüşmüştü. Görüşmede devlet kuruluşu Yunan doğalgaz şirketi DEPA ile Ukrayna Naftogaz arasında, ABD’den gemilerle Dedeağaç (Aleksandrupolis) limanına getirilecek sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) Ukrayna’ya tedarik edilmesini öngören niyet beyanı anlaşması imzalanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Atina#Kiev

BAKMADAN GEÇME!