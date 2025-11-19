Atina ve Kiev ortak deniz dronu üretecek

Haberin Devamı

Kathimerini gazetesinin dün manşetten duyurduğu habere göre, Ukrayna teknolojisi kullanılarak Atina yakınlarındaki Skaramanga tersanelerinde üretilmesi planlanan USV’ler için gerekli finansman Yunan Savunma Bakanlığı bütçesinden ve Avrupa güvenlik programından (SAFE) sağlanacak. Ukrayna’nın 15 farklı USV ürettiğini vurgulayan habere göre imzalanan anlaşmanın başarıyla uygulanması halinde Yunanistan ve Ukrayna ortak insansız sualtı aracı üretimine başlayacak.

ZİYARET 6 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Enerji konularının gündemin üst sıralarında yer aldığı 6 saatlik Atina ziyaretinde Zelenski, Başbakan Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis ve Parlamento Başkanı Kostas Tasulas ile görüşmüştü. Görüşmede devlet kuruluşu Yunan doğalgaz şirketi DEPA ile Ukrayna Naftogaz arasında, ABD’den gemilerle Dedeağaç (Aleksandrupolis) limanına getirilecek sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) Ukrayna’ya tedarik edilmesini öngören niyet beyanı anlaşması imzalanmıştı.