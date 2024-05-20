Atina-Üsküp hattında isim krizi nüksetti

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Atina-Üsküp hattındaki krizi nedeni, Kuzey Makedonya’da yeni Cumhurbaşkanı Gordana Silianovska Davkova’nın yemin töreninde, resmi metinde “Kuzey Makedonya” ismini kullanmak yerine, sadece “Makedonya” demesi oldu.

‘SORUN ÇIKARIRIZ’

Yemin törenine katılan Yunanistan’ın Üsküp Büyükelçisi Sophia Philipidu’ya Atina’dan “derhal salonu terk et” talimatı geldi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı daha sonra yaptıkları başka bir açıklamada ise Üsküp’e isim krizinin çözümü amacıyla 17 Haziran 2018’de imzalanan Prespa Anlaşması’na uyma çağrısı yaptı. Atina yönetimi aksi takdirde Üsküp’ün Avrupa Birliği üyeliği yoluna engeller çıkaracağını bildirdi.

‘TEHDİDE SON VERİN’

Kuzey Makedonya tarafı ise anlaşmanın ihlal edildiğini düşünmüyor. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Davkova’nın “Avrupa değer ve ilkelerine uygun şekilde, kendi kimliğini kendi belirleme ve kamuoyu önünde Makedonya adını kullanma hakkına sahip” olduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde başbakan olması beklenen VMRO-DPMNE partisi lideri Hristijan Mickoski ise “Kendimizi nasıl tanımlayacağımız anayasal hakkımızdır” dedi ve Yunanistan’a “tehditlere ve engellere son verin” çağrısı yaptı.

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BİLGİ NOTU

Yunanistan, kendi sınırları içinde “Makedonya” isimli bir bölge bulunması ve milyonlarca etnik Yunan’ın kendisini Makedon olarak tanımlaması nedeniyle komşusunun bu ismi kullanmasına karşı çıkıyor. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden o dönemki adıyla Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan arasındaki isim krizi 27 yıl sürmüştü.