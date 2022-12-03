Atina, Türkiye’yi BM’ye şikâyet etti

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Yunanistan’ın BM’deki Daimi Büyükelçisi Maria Theofili, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’e gönderdiği 17 Kasım tarihli mektupta, mutabakat muhtırasınının, hem uluslararası hukuka aykırı olduğunu, hem Yunan egemenlik haklarını çiğnediğini iddia etti.

Mektupta, söz konusu mutabakat muhtırasına, uluslararası alanda gösterilen tepkilere de yer verildi. Mektupta Yunanistan’ın, deniz yetki alanlarınının belirlenmediği bölgelerde hem “ab initio” (en başından beri) hem de “ipso facto” (kendiliğinden) hakları bulunduğu iddia edilerek, mutabakat muhtırasının Libya ile ilgili 2020 yılında belirlenen “yol haritasına” da aykırı olduğu öne sürüldü.