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Atina Türkiye'ye Fransa üzerinden bariyer kurmaya çalışıyor! 'Engellemek çok zor, havada dengeler değişecek'

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#Yunanistan#Miçotakis#Fransa
Atina Türkiyeye Fransa üzerinden bariyer kurmaya çalışıyor Engellemek çok zor, havada dengeler değişecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 09:38

Avrupa Birliği savunmasında Türkiye'nin giderek artan rolü komşuda tartışmalara neden olurken Yunan medyası bugün Atina'nın Türkiye'ye Fransa üzerinden bir bariyer oluşturmaya çalıştığını iddia etti.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'ya resmi ziyarette bulunan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu başbakanlık ofisinde kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel konular dışında Avrupa savunması ve sanayisine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Lecornu, görüşme öncesinde kameralar önünde Miçotakis ile yaptığı kısa sohbette, bu sabah Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile tüm bölgesel gelişmelerin ele alındığı kapsamlı bir görüşme yaptıklarını aktardı.

Miçotakis ise savunma konusunun Avrupa'nın gündeminde ilk sıralarda yer alması sebebiyle bu ziyaretin önemli olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) amacının savunma sanayisinin imkanlarını ve hazırlık düzeyini artırmak olduğunu kaydetti.

Atina Türkiyeye Fransa üzerinden bariyer kurmaya çalışıyor Engellemek çok zor, havada dengeler değişecek

YUNANİSTAN FRANSA ÜZERİNDEN BARİYER KURMAYA ÇALIŞIYOR

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News247.gr haber sitesinde yer alan bilgilere göre, hükümet Türkiye’nin Avrupa Birliği savunma sistemine katılımıyla ilgili görüşmelerde Fransa üzerinden bir ‘bariyer’ kurmaya çalışıyor ve bu çerçevede Başbakan Miçotakis’in Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüşmesinde verdiği mesaj çok netti:

"Avrupa Birliği'nin stratejik çıkarlarına aykırı hareket eden ülkelere olan bağımlılığımızı azaltmalıyız. Tüm üye devletlerin ulusal güvenlik ve savunma çıkarlarını hiçbir istisna olmaksızın korumalıyız."

Atina Türkiyeye Fransa üzerinden bariyer kurmaya çalışıyor Engellemek çok zor, havada dengeler değişecek

"ENGELLENMESİ ÇOK ZOR, HAVADA DENGELER DEĞİŞECEK"

Yunanistan'ın tüm girişimlerine rağmen Meteor füzelerinin Türkiye'ye satışını engellemenin artık 'çok zor' bir hale geldiğini vurgulayan yayın organı "Eğer Türkiye Meteor füzelerini alırsa, Yunanistan'a karşı büyük bir avantaj elde edecek. Bu da hava savunmasında dengeleri değiştirecek" ifadelerini kullandı.

DENDİAS: TÜRKİYE'Yİ AVRUPA SAVUNMASINDAN DIŞLAYIN

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Hürriyet Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias da Fransız mevkidaşından Türkiye’ye Meteor füzesi satılmaması ve Ankara’nın Avrupa savunmasından dışlanmasını istedi.

Dendias Türkiye’yi kastederek “Yunanistan, Fransa’nın kararlarını verirken, Yunanistan’ın güvenliğinin yanı sıra revizyonist güçlere karşı caydırma amaçlı teknolojik avantajını korumaya ihtiyacı olduğunu göz önünde bulunduracağına emindir. Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor. Aksine tehdit ediliyor” iddiasında bulundu.

Atina Türkiyeye Fransa üzerinden bariyer kurmaya çalışıyor Engellemek çok zor, havada dengeler değişecek

ATİNA FRANSA'DAN 16 ADET GEMİSAVAR ALDI

Yunanistan’ın 32 milyon Euro’ya Fransa’dan 16 adet Exocet tipi füze satın alımını öngören anlaşma dün Atina’da imzalandı. Yunan medyası anlaşmanın, Türkiye’ye Meteor füzeleri satmaması için Fransa’yı ‘etkileme’ çabası olduğunu öne sürdü.

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#Yunanistan#Miçotakis#Fransa

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