Atina Trump’a yaklaşmak için lobici tuttu

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ABD Başkanı Donald Trump’a yaklaşma yolları arayan Yunanistan, ABD’nin güçlü lobi ve iletişim şirketlerinden Barbour, Griffith & Rogers (BGR) ile anlaştı. Söz konusu anlaşmaya kadar giden süreçte; ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik övgüleri, Türkiye karşıtı eski ABD Senatörü Bob Menendez’in rüşvet ve yolsuzluk suçlarıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırılması gibi durumlar Atina’yı ‘destek’ arayışına yöneltti. Bu çerçevede, Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen ABD’nin lobi şirketlerinden BGR ile anlaşmaya varıldı.

RUM YÖNETİMİ DE SIRADA

Kathimerini gazetesine göre, hem Beyaz Saray hem de Kongre’de ağırlığı bulunan BGR, bugüne kadar çalıştığı yabancı ülkeler adına önemli başarılar kaydetti. Gazete, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de aynı şirketle anlaşma yolları aradığını yazdı. Bir diğer yandan Fransa’nın Türkiye’ye Meteor füzesi satma ihtimali, Yunanistan’da endişe yaratmaya devam ediyor.

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YUNAN MECLİS BAŞKANI CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Yunanistan Parlamentosunda, görev süresi martta dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun yerine gelecek ismin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oy çokluğu ile parlamento başkanı Konstantinos Tasulas Yunanistan’ın yeni cumhurbaşkanı seçildi. Tasulas, iktidardaki ND partisinin muhafazakâr sağcı kesimini temsil ediyor. Tasulas’ın, Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs konusunda “geleneksel milliyetçi Yunan politikasını” sürdürmesi bekleniyor.