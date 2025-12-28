Atina telaşlandı... Ege’de sakin sular dönemi bitti mi

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Ege’deki uçuşlar ile ilgili açıklaması, Atina’da büyük tepki yarattı. MSB’nin, “hava sahası ihlali” şeklindeki Yunan iddialarına ilişkin “Hava sahası ihlali iddialarının temelinde, Yunanistan’ın bugün ve tarihte örneği olmayan karasuları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin Ege’de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir” diye yaptığı açıklama, Atina’yı “üç yıldır süren ‘sakin sular’ dönemi bitiyor mu” diye telaşlandırdı.

KATHİMERİNİ’NİN MANŞETİ

MSB’nin açıklamasını ‘Sakin sular bitti’ diye manşetine taşıyan Yunan gazetesi Kathimerini, “Ankara, Yunan hava sahasını ihlal stratejisine döneceği ve ‘sakin sular’dan uzaklaşacağı mesajı verdi” ifadesini kullandı. Gazete “Ankara, kendisinin uluslararası hava sahası saydığı, buna karşı Atina’nın Yunan hava sahası olduğunu savunduğu bölgelerde uçuşlar gerçekleştirdiğini açıklayarak, Ege’de ‘sakin semalar’ döneminin sona erdiğini resmen de doğruladı” diye yazdı.

GAZETENİN İDDİASI

Kathimerini, Türkiye’nin “gerginlik stratejisine döndüğünü” iddia ederek, bunun hem İsrail-Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki işbirliği, hem de Atina ile Ankara’nın 7 Aralık 2023’te imzaladıkları “Atina bildirgesini” farklı yorumlamalarından kaynaklandığını öne sürdü.

ANLAŞMAZLIK YORUM FARKINDAN

Yunanistan’ın Ege’deki hava sahası, karasularının genişliği kadar yani 6 mil. Ancak, bir kraliyet kararnamesine dayanıp tek taraflı olarak 1931’de hava sahasının genişliğini 10 mil ilan etti. Böylece Ege’de, 6 ile 10 mil arasında bulunan 4 millik uluslararası hava sahasındaki uçuşlar Yunanistan için ‘ihlal’ sayılıyor. Yunan medyası, Türk ve Yunan savaş uçakları arasında yaklaşık üç yıl sonra 19 Aralık’ta ilk kez uçakların karşı karşıya geldiği ‘it dalaşı’ yaşandığını öne sürmüştü.