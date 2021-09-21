Atina tansiyonu yükseltmeye çalışıyor

Yunan Dışişleri Bakanlığı dün de Türk balıkçıların Yunan karasuları içinde avlandıkları iddiasıyla Türkiye’ye protesto girişiminde (sözlü kınama) bulunacağını açıkladı.
BALIKÇILARA PROTESTO
Açıklamada “Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkenin ulusal egemenliğinin ve AB muktesebatının korunması çerçevesinde, Türk balıkçı teknelerinin, yasadışı şekilde Yunan karasuları içinde avlandıkları gerekçesiyle Ankara’daki Yunan büyükelçiliğine protesto girişiminde bulunması talimatı verdi” denildi. Türk sahil güvenlik teknelerinin, Türk balıkçı teknelerine “refakat ettikleri” ve Yunan balıkçı teknelerini de “rahatsız ettikleri” öne sürülen açıklamada “Yunan karasuları içinde yasadışı avlanma, AB yasalarına aykırıdır” ifadesi kullanıldı. Yunanistan geçen hafta da Türk savaş gemilerinin Girit adasının doğusunda Fransa bandıralı “Nautical Geo” araştırma gemisini “rahatsız ettiği” iddiasıyla, Türkiye’ye protesto girişiminde bulunmuştu.