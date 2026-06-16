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Atina sözünü tutmadı... Patriotlar Kerpe’de kaldı

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#Yunanistan#Kerpe#Patriot
Atina sözünü tutmadı... Patriotlar Kerpe’de kaldı
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 07:00

Türkiye ile Yunanistan arasında son aylarda gerilime neden olan, gayri askeri statüdeki Kerpe Adası’ndaki Patriot hava savunma sistemlerinin, Atina’nın geri çekme kararına rağmen, adada kalmaya devam ettiği iddia edildi.

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Yunanistan’da hükümete yakınlığıyla bilinen Realnews gazetesi manşetten verdiği haberinde, Kerpe Adası’na, savaş bahanesi ile konuşlandırılan Patriot füze bataryalarının, henüz geri çekilmediğini yazdı.

Gazeteye konuşan askeri kaynaklar, “Patriotlar adada kalmaya devam ediyor. Eğer geri çekilmiş olsalardı bunu görürdünüz. Onları taşıyan kamyonları gördünüz mü?” ifadelerini kullandı. Askeri kaynaklar, ikinci bir talimata kadar sistemlerin Kerpe’de kalacağını belirtti. Bunun ise Patriotların görev süresinin fiilen uzatıldığı anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Gazete, Yunan askeri çevrelerinin, Türkiye’nin bölgede gerginliği artırabilecek adımlarına karşı teyakkuz durumunu koruduğunu da ileri sürdü. Türkiye’nin hazırlıklarını sürdürdüğü deniz yetki alanlarına ilişkin yasa tasarısı ve Ege’deki son gelişmeler de Atina’nın yakından izlediği başlıklar arasında gösterildi. Buna karşın, temmuz ayında, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi ve turizm sezonu nedeniyle Ankara’nın kısa vadede tansiyonu yükseltmesinin beklenmediğini öne sürdü.

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#Yunanistan#Kerpe#Patriot

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