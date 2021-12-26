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Atina, şimdi de Amerika’dan Kara Şahin istiyor

#Yunanistan#ABD#Kara Şahin
Atina, şimdi de Amerika’dan Kara Şahin istiyor

Fransa’dan 24 adet Rafale savaş uçağı satın alan, 3 adet de firkateyn almaya hazırlanan Yunanistan, ABD’den de kullanılmış ya da yeni 48 adet ‘Blackhawk’ (Kara Şahin) helikopter ve kullanılmış 4 adet ‘Osprey V22’ tipi yarı helikopter-yarı uçak olan askeri nakliye aracı almak için harekete geçti.

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Haftalık Real News gazetesine göre, Amerikalı yetkililere geçtiğimiz günlerde sözlü iletilen Yunan talebinde, sipariş halinde, “Blackhawk” ve “Osprey V22”lerin Yunanistan’a satılmalarının mümkün olup olmadığı soruldu. ABD’den ise henüz yanıt gelmedi.

Atina, şimdi de Amerika’dan Kara Şahin istiyor

İKİNCİ NATO ÜLKESİ

ABD’nin onay vermesi ve Yunanistan’ın da sipariş etmeyi kararlaştırması halinde 48 Blackhawk helikopterlerinin yeni M serisinin 800, kullanılmış L serisinin ise 450 milyon Euro’ya mal olacağını kaydeden Real News, ‘Osprey V22’ tipi araçların, bugüne kadar sadece ABD ve özel izinle Japonya tarafından kullanıldığını vurguladı.

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#Yunanistan#ABD#Kara Şahin

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