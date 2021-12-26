Atina, şimdi de Amerika’dan Kara Şahin istiyor

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Haftalık Real News gazetesine göre, Amerikalı yetkililere geçtiğimiz günlerde sözlü iletilen Yunan talebinde, sipariş halinde, “Blackhawk” ve “Osprey V22”lerin Yunanistan’a satılmalarının mümkün olup olmadığı soruldu. ABD’den ise henüz yanıt gelmedi.

İKİNCİ NATO ÜLKESİ

ABD’nin onay vermesi ve Yunanistan’ın da sipariş etmeyi kararlaştırması halinde 48 Blackhawk helikopterlerinin yeni M serisinin 800, kullanılmış L serisinin ise 450 milyon Euro’ya mal olacağını kaydeden Real News, ‘Osprey V22’ tipi araçların, bugüne kadar sadece ABD ve özel izinle Japonya tarafından kullanıldığını vurguladı.