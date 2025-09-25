×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Atina senaryodan geçilmiyor: ‘Erdoğan, Miçotakis ile niye görüşmedi’

Güncelleme Tarihi:

#Atina#Yunanistan#Erdoğan
Atina senaryodan geçilmiyor: ‘Erdoğan, Miçotakis ile niye görüşmedi’
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 07:00

TÜRK-Yunan ilişkilerinde 2.5 yıldır devam eden ‘sakin sular’ın, Yunanistan’ın tek taraflı hamleleri nedeniyle ‘çalkantılı’ bir dönem yaşandığı sırada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in New York’taki BM Genel Kurulu çalışmaları sırasında bir araya gelmemeleri, Atina’da başta gerginlik olmak üzere çeşitli senaryoların türemesine yol açtı.

Haberin Devamı

PROGRAMLAR ÇAKIŞTI

Ankara’dan herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın, Atina günler öncesinden iki liderin salı günü TSİ 21.00’de New York’taki Türkevi’nde görüşeceklerini açıklamıştı. Pazartesi gecesi geç saatlerde, Atina’da “Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman liderlerle yapacağı ve TSİ 21.30’da başlayacak toplantıya katılacağından, Miçotakis ile görüşmesinde sorun çıktığı” haberleri dolaştı, sonra görüşmenin çarşamba (dün) yapılacağı söylendi.

MİÇOTAKİS’E TEPKİ YAĞDI

Hükümet Sözcüsü Marinakis dün sabah Yunan Action televizyonuna “Görüşme programlanmıştı. Trump’ın Müslüman ülkelerle olağanüstü toplantısı daha sonra kararlaştırılan bir şeydi. İki liderin New York’ta görüşme saatlerinin değiştirilebilmesi için bazı temaslar yapıldı. Görüşmenin gerçekleşemeyeceği artık neredeyse kesin” diye konuştu. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTüm gözler Erdoğan ve Trump zirvesinde: Yunan basınına göre Atina tedirginTüm gözler Erdoğan ve Trump zirvesinde: Yunan basınına göre Atina tedirginHaberi görüntüle

Muhalefet partileri, Miçotakis’i amatörce dış politika izlemekle suçlarken Yunan medyasında ‘İki ülke ilişkilerinde sakin sular dönemi bitiyor’, ‘Erdoğan, Yunanistan’ın hamlelerine (Deniz Mekansal Planlama Haritası, Deniz Parkları ilanı) kızdı ve Miçotakis ile görüşmedi’ gibi yorumlar yapıldı.

‘ABD, F-35’LERİ VERECEK Mİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Beyaz Saray’da Başkan Trump ile yapacağı görüşme de Atina’da büyük ilgiyle bekleniyor. Özellikle de, Türkiye’nin F-16 savaş uçağı satın alımı ile F-35 programına yeniden katılması konularında, Trump’ın olumlu mesajlar vermesinden endişe duyuluyor.

Gözden KaçmasınErdoğanın mesajları dünyada geniş yankı uyandırdıErdoğan'ın mesajları dünyada geniş yankı uyandırdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Atina#Yunanistan#Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!