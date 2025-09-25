Atina senaryodan geçilmiyor: ‘Erdoğan, Miçotakis ile niye görüşmedi’

Haberin Devamı

PROGRAMLAR ÇAKIŞTI

Ankara’dan herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın, Atina günler öncesinden iki liderin salı günü TSİ 21.00’de New York’taki Türkevi’nde görüşeceklerini açıklamıştı. Pazartesi gecesi geç saatlerde, Atina’da “Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman liderlerle yapacağı ve TSİ 21.30’da başlayacak toplantıya katılacağından, Miçotakis ile görüşmesinde sorun çıktığı” haberleri dolaştı, sonra görüşmenin çarşamba (dün) yapılacağı söylendi.

MİÇOTAKİS’E TEPKİ YAĞDI

Hükümet Sözcüsü Marinakis dün sabah Yunan Action televizyonuna “Görüşme programlanmıştı. Trump’ın Müslüman ülkelerle olağanüstü toplantısı daha sonra kararlaştırılan bir şeydi. İki liderin New York’ta görüşme saatlerinin değiştirilebilmesi için bazı temaslar yapıldı. Görüşmenin gerçekleşemeyeceği artık neredeyse kesin” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Tüm gözler Erdoğan ve Trump zirvesinde: Yunan basınına göre Atina tedirgin Haberi görüntüle

Muhalefet partileri, Miçotakis’i amatörce dış politika izlemekle suçlarken Yunan medyasında ‘İki ülke ilişkilerinde sakin sular dönemi bitiyor’, ‘Erdoğan, Yunanistan’ın hamlelerine (Deniz Mekansal Planlama Haritası, Deniz Parkları ilanı) kızdı ve Miçotakis ile görüşmedi’ gibi yorumlar yapıldı.

‘ABD, F-35’LERİ VERECEK Mİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Beyaz Saray’da Başkan Trump ile yapacağı görüşme de Atina’da büyük ilgiyle bekleniyor. Özellikle de, Türkiye’nin F-16 savaş uçağı satın alımı ile F-35 programına yeniden katılması konularında, Trump’ın olumlu mesajlar vermesinden endişe duyuluyor.