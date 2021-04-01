Atina rahat durmuyor: Yunanistan'dan Mısır'a elektrik hattı planı

İki ülke enerji bakanları dün gerçekleştirdikleri telekonferans görüşmesinde, elektrik hattı inşası için niyet anlaşması yapmakta uzlaştı. AB’nin de onayın alan Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum yönetimi ile denizaltı elektrik hattı inşası için 8 Mart’ta Lefkoşa’da iyi niyet anlaşması imzalamıştı. Türkiye, proje güzergâhının kıta sahanlığından geçmesi nedeniyle Yunanistan, İsrail ve AB’ye nota vermişti.

MİÇOTAKİS LİBYA’YA GİDİYOR

Öte yandan Atina, Doğu Akdeniz’deki hayallerinin suya düşmesinde önemli rol oynayan Libya ile ilişkilerini düzeltme çabasına girdi. Bir dönem darbeci Halife Hafter’e açık destek veren Yunanistan, şimdi de geçici yönetime yaklaşıyor. Başbakan Kiriakos Miçotakis, haftaya Libya’yı ziyaret ederek ülkenin yeni başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşecek. Ziyaret sırasında, yaklaşık 10 yıldır kapalı olan Yunan büyükelçiliğinin tekrar açılması da planlanıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara