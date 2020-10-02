Atina, ordusuna ‘Oruç Reis’ krizi primi ödeyecek

Yunan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 3 aydaki olağanüstü durum nedeniyle, silahlı kuvvetler personeline bir kereye mahsus 15 milyon Euro ek ödenek yapılacağı açıklandı. Açıklamada, 15 milyon Euro’luk primin yanı sıra, yine son 3 aydaki olağanüstü durum nedeniyle yaz tatili izinleri iptal edilen personele de ayrıca tazminat ödeneceği belirtildi. Yunan medyasına göre, “Oruç Reis” krizi sırasında Yunan savaş gemilerinde görev yapan her personele 360 Euro, diğer deniz kuvvetleri personeline de 159 Euro prim ödenecek. Kara Kuvvetleri’ndeki prim 80-150 Euro arasında değişiyor. Hava Kuvvetleri’nde ise sadece üslerde görev yapan personele yaklaşık 300 Euro prim verilecek. Öte yandan Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kuruluşunun 60’ıncı yılı dolayısıyla Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektupta, “Bu defa yıldönümü farklı. Çünkü, Türkiye’nin Kıbrıs’ın toprakları üzerinde olduğu kadar, deniz bölgelerindeki egemenlik ve egemenlik haklarına karşı yasa dışı eylemleri devam ediyor” iddiasında bulundu.