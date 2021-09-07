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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA 
Haber Giriş: 07.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Atina o vicdansız yasayı kabul etti

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina o vicdansız yasayı kabul etti

Yunan Parlamentosu tepki çeken göçmen yasasını kabul etti. Sığınmacıların iadesinin hızlandırılmasını öngören yasa, izinsiz mülteci kurtaran STK’ya da ceza getiriyor.

Yunanistan’da parlamento, Avrupa Konseyi ve BM Mülteciler Komiserliği’nin yoğun tepkilerine aldırmadan, yeni göçmen yasası tasarısını onayladı.

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SINIRDIŞI HIZLANACAK

Yeni yasa, hem iltica başvuruları reddedilen sığınmacıların Türkiye’ye iadelerini beklemeden sınırdışı edilmelerini, hem de sivil toplum örgütlerinin, Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan izin almadan kurtarma operasyonları yapamayacaklarını öngörüyor. Yasa uyarınca, iltica talepleri kabul edilmeyen sığınmacılar, “geri iade edilecek kişiler” statüsünden çıkarılarak “sınırdışı edilecek kişiler” statüsüne dahil edildi. Sığınmacılar,  iltica talepleri reddedildiğinde derhal sınırdışı edilecekler.

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STK’LARA CEZA GELDİ

Talepleri reddedilen, kaçma şüphesi bulunan sığınmacılar sınırdışı edilinceye kadar gözaltında tutulacak. Yeni yasanın 40’ncı maddesi ise Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan izin almadan, kurtarma operasyonları düzenleyen sivil toplum örgütlerine bir yıla kadar hapis ve 6 bin Euro’ya kadar para cezası öngörüyor. BM Yüksek Mülteciler Komiserliği, karar hakkında “Derin endişe duyuyoruz” diye açıklama yaparken, muhalefet yanlısı Efsyn gazetesi “Hükümet barbarlık yolunu seçti. Yunanistan ile Avrupa hukuku arasındaki mesafe daha da büyüdü” diye yazdı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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