Atina nefes alamıyor: Olimpiyatların doğduğu yer tehdit altında

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyindeki Varimpopi mevkisinde salı günü çıkan ve 13 bin dönüm arazi, çok sayıda ev ve aracın yanmasına yol açan orman yangını, tüm çabalara rağmen dün de tam olarak söndürülemedi.

AĞAÇLAR KESİLDİ

Yunan başkentine 60 kilometre mesafedeki Eğriboz (Evia) adası ile Mora (Peloponez) yarımadasındaki İlia bölgesinde çıkan büyük yangınlar akşam saatlerine kadar kontrol altına alınamadı. Mora’daki yangında alevler, eski Yunan’da MÖ 776’da ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı ve halen her 4 yılda Olimpiyat Oyunları meşalesinin yakıldığı Olimpia kasabasını tehdit etti. Alevler, alelacele boşaltılan Olimpia kasabasına, bir kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Tedbir amacıyla, kasabanın etrafındaki ağaçlar kesildi ve derin çukurlar kazıldı. Bölgede bulunan Malakasa kasabasındaki mülteci kampı da boşaltıldı. Yangının etkilediği semtlerde çok sayıda ev ve araç yanarken Atina-Selanik karayolu trafiğe kapatıldı.



OHAL İLAN EDİLDİ

Başbakan Kiriakos Miçotakis dün akşam ulusa sesleniş konuşmasında, Atina, Eğriboz ve İlia bölgelerindeki yangınların dev boyutlara ulaştığını söyleyerek “Büyük güçlüklerle karşı karşıyayız. Yaklaşık 10 gündür devam eden sıcak hava Yunanistan’ı adeta bir barut deposuna dönüştürdü. Eşi görülmemiş hava şartlarında yaşıyoruz” dedi. Atina dahil 6 bölgede OHAL ilan eden Miçotakis, halka gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları, yangın bölgelerinde yetkililerin talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

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