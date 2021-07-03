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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 03.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Atina, Libya’da hâlâ fırsat peşinde

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina, Libya’da hâlâ fırsat peşinde

Türkiye ile Libya arasında 2019 Kasım’ında imzalanan ve Birleşmiş Milletler’de tescil edilen deniz yetki sınırlarına ilişkin anlaşmayı bozmak için fırsat kollayan Yunanistan, darbeci Halife Hafter yanlılarını Atina’da ağırladı.

Yunan Parlamentosu Başkanı Konstantinos Tasulas’ın davetlisi olarak gelen Tobruk’daki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de görüştü.

Salih, Türkiye-Libya anlaşması için, “Görev süresi sona eren önceki başkanlık konseyinin, muhtıra ya da anlaşma imzalama yetkisi yoktu. Bu yüzden de Libya Temsilciler Meclisi sözkonusu anlaşmayı onamayı reddetti” dedi. Yabancı askeri güçlerin Libya’dan çekilmeleri gerektiğini belirten Dendias ise “Yunanistan, Libya’nın kara, deniz ve hava egemenliğinin korunmasında ısrarlıdır” diye konuştu.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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