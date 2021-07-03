Atina, Libya’da hâlâ fırsat peşinde

Yunan Parlamentosu Başkanı Konstantinos Tasulas’ın davetlisi olarak gelen Tobruk’daki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de görüştü.

Salih, Türkiye-Libya anlaşması için, “Görev süresi sona eren önceki başkanlık konseyinin, muhtıra ya da anlaşma imzalama yetkisi yoktu. Bu yüzden de Libya Temsilciler Meclisi sözkonusu anlaşmayı onamayı reddetti” dedi. Yabancı askeri güçlerin Libya’dan çekilmeleri gerektiğini belirten Dendias ise “Yunanistan, Libya’nın kara, deniz ve hava egemenliğinin korunmasında ısrarlıdır” diye konuştu.

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