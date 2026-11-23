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İsrail ile 3 milyar Euro’luk “Aşil Kalkanı” hava savunma sistemi anlaşması imzalayan Yunanistan, yeni silah alımları için yeniden Tel Aviv’in kapısını çaldı. Atina ile Tel Aviv arasında, toplam değeri 1 milyar Euro’ya ulaşabilecek yeni anlaşmalar için pazarlık sürüyor. Yunan Kathimerini gazetesine göre görüşmeler elektronik harp sistemleri, 400 kilometre menzilli LORA balistik füzeleri ve Kalamata’daki pilot eğitim merkezinin genişletilmesine odaklanıyor.

TÜRK SAVUNMASINI YAKALAMA TELAŞI

Atina’nın elektronik harp kapasitesini artırma çabasının arkasında, Türkiye’nin bu alanda kaydettiği ilerleme bulunuyor. Yunan basını, Yunanistan’ın İsrail’in teknoloji ve deneyiminden yararlanarak kendi kabiliyetlerini geliştirmek istediğini yazdı. Elektronik harp konusundaki görüşmelerin İsrailli yetkililerle ileri bir aşamaya ulaştığı kaydediliyor.

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İsrail yapımı LORA balistik füzelerinin satın alınmasına ilişkin görüşmelerde Yunanistan’da ortak üretim seçeneği öne çıkıyor. Mevcut LORA’nın menzili 430 kilometreye ulaşırken, deniz platformlarından fırlatılmak üzere geliştirilen Naval LORA’nın potansiyel menzilinin 500 kilometreyi aşabileceği belirtiliyor.

KALAMATA’DA PAZARLIK KIZIŞTI

Görüşmelerin bir diğer ayağını Kalamata’daki uluslararası pilot eğitim merkezinin genişletilmesi oluşturuyor. İsrailli savunma şirketi ELBIT tarafından 2021’de 20 yıllığına işletilmek üzere devralınan merkezde T-6 turboprop eğitim uçakları ve M-346 jetleriyle pilot yetiştiriliyor. Artan eğitim talebi nedeniyle kapasitenin artırılması planlanırken, Atina ile şirket arasında fiyat anlaşmazlığı yaşanıyor. Yunanistan genişleme için 50-70 milyon Euro ayırmayı hedeflerken, ELBIT’in ilk teklifi 280 milyon Euro’ya ulaştı. Aradaki büyük farka rağmen pazarlık devam ediyor.