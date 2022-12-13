Atina Eva’nın mal varlığına el koydu

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Belçika’da suç örgütüne üye olma, para aklama ve yolsuzluk suçlamalarıyla, geçen pazar günü tutuklanan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Yunan parlamenter Eva Kaili’nin Yunanistan’daki mal varlığına el kondu. Para aklamaya karşı mücadele dairesi, Kaili ve birinci derecedeki akrabalarının mal varlıklarına el konmasını kararlaştırdı.

YASA DIŞI GELİR TESPİTİ

İlgili karar, Kaili’nin yasa dışı yollardan elde ettiği gelirlerin olup olmadığının incelenmesi amacıyla alındı. Atina, Selanik ve Belçika’da 4 gayrimenkulun sahibi olan ve Yunan ile Belçika bankalarında yaklaşık 500 bin Euro’su (9.8 milyon TL) bulunan Kaili’nin, kasımda Atina’nın lüks semti Kolonaki’de bir emlak ofisi açtığı ortaya çıktı. Yunan medyasında Belçika polisinin, geçen cuma Kaili’nin evine yaptığı baskında, poşetler içinde 160 bin Euro’nun (3.1 milyon TL) yanı sıra, Katar’dan hediye edildiği tahmin edilen pahalı ziynet eşyaları bulduğu belirtildi.

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KATAR’A VİZE MUAFİYETİ

Yunan medyasında “Katar-gate skandalı” olarak adlandırılan iddialara göre, Katar AB’deki Schengen vizesinin kaldırılması amacıyla, Kaili dahil bazı Avrupalı milletvekili ve görevlilere rüşvet verdi. Kaili’nin bu çerçevede, Katar vatandaşlarına vize muafiyeti ile ilgili AP’de bir komisyonda yapılan oylamada oy kullanma hakkı bulunmamasına rağmen başka bir milletvekilinin yerine oy kullandıği iddia edildi.

AP’DEKİ GÖREVİNDEN ALINACAK

Belçika polisi 9 Aralık’taki ilk operasyonun ardından dün Avrupa Parlamentosu’ndaki on büroda arama yaparak bazı bilgisayarlara el koydu. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da Yunan parlamenter Eva Kaili’nin AP Başkan Yardımcılığı görevinin elinden alınması için gerekli prosedürü başlattı. AP’deki siyasi grupların başkanları bugün toplanarak konuyu ele alacaklar. Sonrasında ise AP’de oylama yapılması gerekecek. “Hiçbir şeyin halı altına süpürülmeyeceğini” söyleyen Metsola, yolsuzluğa ilişkin iç soruşturma da başlattı. Kaili’nin üyeliğini askıya alan Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ise Yunan parlamenteri gruptan ihraç etti. Gelişmeler ışığında Katarlılara vize serbestisi tanınması konusundaki oylama ertelendi. Kaili’nin de aralarında bulunduğu 4 tutuklunun yarın yargıç önüne çıkması bekleniyor.