Atina Ege’de moratoryuma uymadı! Türkiye Navtex ile yanıt verdi

NATO liderler zirvesinde geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Ege ve Doğu Akdeniz’de bu yıl iki ülke arasında gerginlik yaşanmaması için mutabakata varmasına rağmen, Yunan tarafı uzlaşıya uymadı.



TURİZM İÇİN ÖNEMLİ

Edilen bilgiye göre, iki ülke arasında 1988’de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası ile turizm sezonunun olduğu 15 Haziran–15 Eylül tarihlerinde Ege Denizi’nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması karara bağlandı. Türkiye, 2021 yılı harekât-eğitim faaliyetleri planlanmaları sırasında söz konusu dönemde Ege için uluslararası sularda “saha ilanı” yapmadı.



ATİNA İHLAL ETTİ

Ancak iki ülke arasında mutabakata rağmen Atina yönetimi, bu yıl da moratoryum ile belirlenen dönemi kapsayacak şekilde Ege’de eğitim ve tatbikat saha ilanında bulundu. Atina’ya yönelik uyarıları dikkate alınmayınca, Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran 2021 tarihinde Ege’nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde, uluslararası sularda askeri eğitim için seyir, yani Navtex duyurusunda bulundu. Atina’nın moratoryuma uyma kararı alması durumunda ise Türkiye’nin buna iyi niyetli yaklaşımda bulunacağı belirtildi.

ABD’DE YUNANİSTAN’A ASKERİ YARDIM TASARISI

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Yunanistan’a yönelik askeri malzeme ve eğitim yardımını öngören yasa tasarını oybirliği ile onayladı. “ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Kanunu” isimli tasarı,Yunanistan ordusunun modernleşme sürecine ve Rusya yapımı ekipmanlardan uzaklaşan geçiş sürecine yönelik yardım yer alıyor. Aynı zamanda 2022-2026 mali yıllarında Yunanistan’a yıllık 1.8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması öngörülüyor. ABD’nin, silah alımı için doğrudan kredi vermesine de imkân tanıyan tasarıda, Yunanistan’ın sipariş verdiği F-35 uçaklarının teslimatı için de yetki veriliyor.

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