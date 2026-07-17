Atina Ege’de deniz parklarına hız verdi

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Ta Nea gazetesi, Güney Ege Deniz Parkı’nın kurulmasına ilişkin taslağın hazırlandığını ve sürecin “hızlandırılmış” şekilde yürütüldüğünü yazdı.

2027 HEDEFİ

Yunan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou yaptığı açıklamada, “Bu, Başbakan’ın taahhüt ettiği bir projeydi. AB’nin 2030 yılına kadar deniz alanlarının yüzde 10’unun koruma altına alınması hedefini 2027 yılında gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yunanistan, Ege ve İyon Denizi’nde iki deniz parkı kuracağını ilk kez Nisan 2024’te açıklamış, Ankara da Yunanistan’ın çevre projelerini siyasi amaçlarla kullanmaması uyarısında bulunmuştu. Bakanlık ayrıca statüsü tartışmalı bölgeler üzerinde yaratılabilecek fiili durumların kabul edilmeyeceğini de vurgulamıştı. Ankara, Yunanistan’ın bu girişimine karşılık 2 Ağustos 2025’te çevrenin korunmasına yönelik dört deniz koruma alanı ilan etmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen koruma alanları, Gökova, Foça, Datça-Bozburun ve Saros Körfezi’ni kapsıyor.