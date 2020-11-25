MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Atina diyalog istemiyor’
GeriDünya ‘Atina diyalog istemiyor’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Atina diyalog istemiyor’

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
‘Atina diyalog istemiyor’
Abone Olgoogle-news

Yunanistan, 10-11 Aralık’taki Avrupa Birliği liderler zirvesinden Türkiye’ye yaptırım kararı çıkması için uğraşıyor.

Bu çerçevede, Ankara’ya yönelik sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yapan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, şu iddialarda bulundu: “Bölgenin güvenliği için tehlike teşkil eden ve şiddet yolu ile oldu-bittiler yaratmaya çalışan Türkiye, eylemleri ile diyalog ihtimalini torpillemektedir. Türkiye, AB’nin açtığı fırsat penceresini kapatmıştır. Türkiye’nin bu defa AB’yi kandırması kolay değildir. Artak son anda ‘iyi niyet’ ya da ‘olumlu jest’ gibi kurnazlıklarla AB’yi kandıramaz.”

Dendias’a yazılı açıklama ile yanıt veren Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, “Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın itham ve tehditkar dili diyalog istemediklerini gösteriyor. Türkiye’nin ağustos ayından bu yana sergilediği yapıcı tavır ve iyi niyeti karşılık bulmadı” dedi.

False
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle