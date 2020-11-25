‘Atina diyalog istemiyor’

Bu çerçevede, Ankara’ya yönelik sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yapan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, şu iddialarda bulundu: “Bölgenin güvenliği için tehlike teşkil eden ve şiddet yolu ile oldu-bittiler yaratmaya çalışan Türkiye, eylemleri ile diyalog ihtimalini torpillemektedir. Türkiye, AB’nin açtığı fırsat penceresini kapatmıştır. Türkiye’nin bu defa AB’yi kandırması kolay değildir. Artak son anda ‘iyi niyet’ ya da ‘olumlu jest’ gibi kurnazlıklarla AB’yi kandıramaz.”

Dendias’a yazılı açıklama ile yanıt veren Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, “Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın itham ve tehditkar dili diyalog istemediklerini gösteriyor. Türkiye’nin ağustos ayından bu yana sergilediği yapıcı tavır ve iyi niyeti karşılık bulmadı” dedi.