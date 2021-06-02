Atina, Çavuşoğlu’nun ziyaretinden memnun

Yunan başkentinde, Çavuşoğlu’nun Atina ziyaretinden sonra, “Oruç Reis” krizinin yaşandığı geçen yılın aksine, bu yaz mevsiminin Ege ve Doğu Akdeniz’de sakin geçmesi bekleniyor. Çavuşoğlu ziyaretinden sonra tüm dikkatlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Haziran’da Brüksel’de NATO Zirvesi sırasında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeye yöneldiği Atina’da, bu görüşmeden de bir mutabakat çıkabileceği iddia edildi.

‘SAKİN SULARA ADIM’

Ta Nega gazetesi, son olarak Aralık 2019’da Londra’da görüşen Erdoğan ile Miçotakis’in, gerginliğin yumuşaması amacıyla yaz mevsiminde Ege ve Doğu Akdeniz’de bir mutabakata varabileceklerini ileri sürdü. Gazete, hem Çavuşoğlu hem de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın açıklamalarında Kıbrıs konusuna hiç değinmemelerine dikkat çekerek “Kıbrıs, Türk-Yunan sorunları paketinden çıkarılıyor mu” ifadesini kullandı. Yunan Kathimerini gazetesi ise “Sakin sulara doğru adım adım” başlıklı haberinde, “Senaryolar arasında en iyi olanı gerçekleşti” ifadesini kullandı.

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