Atina casus yazılım için AB fonuna başvurmuş

Eski bir Mossad ajanının geliştirdiği ve ülkedeki kilit siyasi figürlerin dinlenmesinde kullanılan “Predator” casus yazılımı için AB fonlarına başvurulduğu ortaya çıktı. To Vima’nın belgelere dayanan haberine göre, İsrail menşeli Intellexa şirketi, Yunan devlet kurumlarını kullanarak AB fonlarından yararlanmak için başvuru yaptı. 2021’de başlatılan girişim, skandalın patlamasıyla rafa kaldırıldı.

Gözden Kaçmasın Bölgesel güçten küresel iddiaya... Haberi görüntüle

MİMARI MOSSAD AJANI

2022 yılında casus yazılımla aralarında üst düzey siyasetçiler, işinsanları ve gazetecilerin bulunduğu toplamda 90 kişinin dinlendiği ortaya çıkmıştı. Dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı ve İstihbarat Başkanı dahil kritik isimlerin telefonlarında “Predator” izine rastlanmıştı. Başbakan Kiriakos Miçotakis, dinlemelerin Yunan devleti ile bağlantısını reddetse de, skandalın perde arkası aydınlatılamadı. Yasadışı faaliyetleri gerekçesiyle Yunanistan’da 8 yıl hapse mahkûm edilen casus yazılım şirketinin sahibi, eski Mossad ajanı Tal Dillian Yunan istihbaratını hedef göstererek, casus yazılımı “yalnızca devlet kurumlarına” sattığını savundu.