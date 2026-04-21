Atina-Brüksel hattında 'İngiltere' krizi

Avrupa Birliği’nin yeni dijital sınır sistemi yürürlüğe girerken, Yunanistan’dan dikkat çeken bir adım geldi. Atina yönetimi, İngiliz pasaportu taşıyan ziyaretçileri yaz sezonu boyunca biyometrik kayıt uygulamasından muaf tutacağını duyurdu.

AB'NİN YENİ SINIR SİSTEMİNE YUNANİSTAN FRENİ

Avrupa Birliği, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı Giriş-Çıkış Sistemi’ni (EES) 10 Nisan itibarıyla devreye aldı. Yeni sistem kapsamında Schengen bölgesine giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarından parmak izi ve yüz biyometrisi alınması planlanıyordu.

Independent gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan’ın Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İngiliz pasaport sahiplerinin Yunan sınır kapılarında biyometrik kayıt işleminden muaf tutulacağı bildirildi.

İNGİLİZLER ESKİ USULE GEÇECEK

Bu karar doğrultusunda İngiliz turistlerin pasaportları manuel olarak kontrol edilmeye ve damgalanmaya devam edecek. Böylece yeni sistemde öngörülen biyometrik kiosklara yönlendirilmeyecekler.

Atina Havalimanı’nda kurulan biyometrik cihazlar ise Amerikalı, Avustralyalı ve diğer Avrupa dışı ülke vatandaşları tarafından kullanılmaya devam edecek.

HEDEF: HAVALİMANLARINDAKİ YIĞILMAYI ÖNLEMEK

Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü İngiltere Direktörü Eleni Skarveli, kararın temel amacının ülkeye girişlerde daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim sunmak olduğunu söyledi.

Skarveli, “Pratikte bu, EES uygulanmadan önceki giriş sürecinin devam edeceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

İtalya ve İspanya’da yeni sistem nedeniyle oluşan uzun kuyruklar ve bazı yolcuların uçuşlarını kaçırması, Atina yönetiminin bu kararı almasında etkili oldu.

BRÜKSEL'DEN TEPKİ: YASAL ÇERÇEVEDE YOK

Yunanistan’ın kararı Brüksel’de rahatsızlık yarattı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü, Yunan makamlarıyla temas halinde olduklarını belirterek, belirli sınır kapılarında aşırı yoğunluk yaşanması halinde kısa süreli esneklik sağlanabileceğini söyledi.

Ancak sözcü, belirli bir ülke vatandaşlarına yönelik uzun süreli ve genel muafiyetin mevcut yasal çerçevede yer almadığını vurguladı.

EKONOMİK NEDENLER DİKKAT ÇEKTİ

Yunanistan’ı ziyaret eden İngiliz turist sayısının, diğer tüm Avrupa dışı ülkelerden gelen turistlerin toplamından fazla olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Atina yönetiminin turizm sezonunda yoğunluğu azaltmak ve ziyaretçi akışını korumak amacıyla bu adımı attığı değerlendiriliyor.

HAVALİMANLARINDA ÖZEL ŞERİT HAZIRLIĞI

Yaz sezonuna girilirken, Yunanistan’daki yoğun havalimanlarında İngiliz turistler için özel geçiş şeritleri oluşturulmasının da gündemde olduğu öğrenildi. Böylece yeni uygulamayla birlikte giriş süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.