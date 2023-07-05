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Atina beklenen adımı attı: Terörist yuvası haline gelen Lavrion kampındakiler tahliye edildi

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#Türkiye#Yunanistan#Lavrion Kampı
Atina beklenen adımı attı: Terörist yuvası haline gelen Lavrion kampındakiler tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 10:51

Atina yönetimi, Türkiye-Yunanistan arasında uzun süre boyunca tartışmaya neden olan ve yüzlerce PKK'lı teröriste ev sahipliği yaptığı ortaya Lavrion Kampı’nı tahliye etti. Yunan medyası tahliye sırasında herhangi bir olay ya da direniş yaşanmadığına dikkat çekti .

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Yunan Polisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin kapatılmasını istediği Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneydoğusunda bulunan Lavrion Kampı’na operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Operasyonda, kampta bulunan 26’sı erkek 8’i kadın ve 19’u çocuk 53 kişi Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığına bağlı yeni bir tesise gönderildi.

Atina beklenen adımı attı: Terörist yuvası haline gelen Lavrion kampındakiler tahliye edildi

"TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE BİR DİKEN ORTADAN KALKTI"

Yunan medyası geçtiğimiz aylarda kampın 'deprem anında çökme tehlikesi bulunduğu' gerekçesiyle kapatılacağını duyurmuştu.

Kampın tahliye kararını manşetlerinden duyuran Yunan gazeteleri 'Türk-Yunan ilişkilerindeki bir ‘diken’ ortadan kalkıyor' ifadelerini kullanmıştı.

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YUNAN MEDYASI TAHLİYE EDİLENLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

In.gr haber sitesi bugün kamptan tahliye edilenlerin görüntülerini paylaştığı haberinde Lavrion Kampı’nın Yunanistan'ın en eski mülteci kamplarından biri olduğuna dikkat çekti.

Protagon ise tahliye sırasında herhangi bir olay ya da direniş yaşanmadığını vurguladı.

Atina beklenen adımı attı: Terörist yuvası haline gelen Lavrion kampındakiler tahliye edildi


YUNAN HÜKÜMETLERİ YILLARDIR REDDEDİYORDU

Yunanistan’ın en eski kamplarından biri olan ve 1947 yılında inşa edilen Lavrion Kampı, Yunan Kızılhacı tarafından yönetiliyor.

2017’den beri kimseyi kabul etmeyen kamp, son dönemde tamamen PKK kontrolüne geçse de Yunan hükümetleri, kampta PKK’lı teröristlerin barındırıldığını ve eğitildiklerini ısrarla inkâr ediyordu.

Atina beklenen adımı attı: Terörist yuvası haline gelen Lavrion kampındakiler tahliye edildi

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketi ve Yunanistan'daki tren faciası sonrası gösterilen karşılıklı dayanışma Ankara ile Atina arasında diyalog köprüsünü yeniden kurdu.

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İki ülke arasındaki buzların yavaş yavaş erimesi ile gözler bundan sonra karşılıklı atılacak adımlara çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 11 ve 12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde düzenlenecek olan NATO zirvesinde bir araya gelmesi planlanıyor.

Atina beklenen adımı attı: Terörist yuvası haline gelen Lavrion kampındakiler tahliye edildi


Mart 2022'den bu yana iki lider arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme de ikili ilişkilere yönelik önemli kararların alınması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşme öncesi yaptığı son açıklamada 'Türkiye müttefikimiz olmalı' demiş ve göç sorunu konusunda birlikte çalışmayı umduğunu belirtmişti.

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#Türkiye#Yunanistan#Lavrion Kampı

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