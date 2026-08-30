Atina Ankara’yı AB’ye şikâyet edecek

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Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 2-3 Eylül’de İrlanda’nın Wicklow kentinde düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları gayriresmî toplantısında, Ankara’nın deniz parkları ilanının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak, Türkiye’yi AB’li mevkidaşlarına şikâyet edecek.

Kathimerini’nin haberine göre Yunan Dışişleri Bakanlığı, toplantıda sunulmak üzere Atina ve Ankara’nın açıkladığı deniz parklarını karşılaştıran haritaların da yer aldığı bir dosya hazırladı. Atina, kendi deniz parklarının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunurken, Türkiye’nin bir dizi uluslararası hukuk kuralını ihlal ettiğini ileri sürecek. Gazete ayrıca, Atina’nın bu konuda Ankara’ya diplomatik nota gönderdiğini yazdı.

Avrupa Komisyonu ise Türkiye’nin iki deniz parkına ilişkin açıklamalarını yakından takip ettiğini belirterek, uluslararası hukuka saygı, gerilimin azaltılması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

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Atina yönetimi ayrıca, Türkiye’nin son dönemde attığı adımlarla “sakin sular dönemini” geride bırakarak gerilimi yeniden tırmandırdığı iddiasında. Yunan basını son olarak, bir Türk İHA’sının Atina FIR’ına girerek Semadirek ile Limni arasındaki bölgede Yunan hava sahasını ihlal ettiğini, iki Yunan F-16’sının İHA’yı önlemek üzere havalandığını yazdı.



Duygu LELOĞLU / ATİNA