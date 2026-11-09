Atina Akdeniz’de kabloya dolandı

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Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın bir an önce başlatmak istediği, Türkiye’nin itirazlarının gölgesinde Atina için baş ağrısına dönüştü. Projenin yürütücüsü Fransa’nın, araştırmaların başlaması için ayrıntılı ve yazılı diplomatik bilgilendirme talep eden Ankara’yı henüz ikna edemediğini gösteriyor. Atina anlaşmazlığı aşarak projeyi her koşulda başlatmak isterken, Yunan Kathimerini gazetesi Türkiye ile yaşanabilecek gelişmelere ilişkin üç senaryoyu gündeme taşıdı.

* Karşılıklı mesajlar: İlk senaryoya göre, 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi sırasında deniz araştırmaları başlayabilir. Fransa ile Türkiye arasındaki temaslardan bir uzlaşma formülü çıkması halinde, taraflar yetki iddialarını karşılıklı mesajlarla ortaya koyarken çalışmalar kesintisiz sürdürülebilir. Suudi Arabistan’ın finanse ettiği ve Yunanistan Elektrik Kurumu DEİ’nin de önemli hissedarları arasında bulunduğu “EMC” adı verilen denizaltı fiber optik kablo projesi, sorunsuz devam eden projeye örnek gösteriliyor. Nitekim, Bahamalar bayraklı “Kobi Ruegg” gemisinin araştırmaları, bölgede bir Yunan ve bir Türk savaş gemisinin gözetiminde herhangi bir olay yaşanmadan devam ediyor.

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* Uzun süreli pazarlık: İkinci senaryoda Türkiye’nin bölgeye savaş gemileri göndermesi ancak başlangıçta Fransız araştırma gemisinin çalışmalarını engellememesi öngörülüyor. Diplomatik temaslar sürerken araştırmalar gecikebilir ancak proje tamamen durmayabilir. Türk-Fransız tarafları arasındaki pazarlığın yalnızca elektrik kablosu projesiyle sınırlı kalmayıp daha geniş bir perspektife yayılabileceğine dikkat çekiliyor.

* İkinci Kaşot krizi: En riskli senaryo ise 2024’te Kaşot Adası yakınlarında yaşanan Türk-Yunan krizinin tekrarlanması. O dönemde İtalyan bayraklı “Ievoli Relume” gemisinin araştırmaları Ankara tarafından engellenmiş, Türk ve Yunan savaş gemileri karşı karşıya gelmişti. Araştırmaların durmasıyla proje de askıya alınmıştı. İki yıl önceki gibi bir gelişmenin yaşanmasının, tehlikeli bir tırmanmaya yol açabileceği belirtiliyor. Atina’nın ise krizin çıkmaza girmesi halinde, mevcut kriz yönetimi planlarını devreye sokabileceği aktarılıyor.