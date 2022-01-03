Atık su örnekleri tabloyu değiştirdi: Vaka sayıları düşünülenden çok daha yüksek

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ABD'de her ne kadar evde yapılan testlere yoğun bir ilgi olsa da hızlı testlerin Omicron üzerindeki etkisi kafaları karıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde uzmanlar hızlı Kovid-19 testlerinin Omicron'u tespit etmede daha az duyarlı olduğunu açıklamıştı.

Gözden Kaçmasın Hızlı koronavirüs testleri Omicron'u gözden kaçırabiliyor Haberi görüntüle

YAYILIMIN NE KADAR OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN KANALİZASYON ÖRNEKLERİNE YÖNELDİLER

Sağlık departmanları koronavirüsün topluluklar arasında ne kadar yayıldığı konusunda iyi bir fikir edinmek için kanalizasyon örneklerine yöneldi. Uzmanlar, atık suyun halk sağlığını daha iyi anlamanın bir anahtarı olduğunu belirtiyor.

Massachusetts merkezli atık su epidemiyoloji şirketi Biobot Analytics'in başkanı Newsha Ghaeli, "Enfekte olmuş kişiler tuvalete girdiğinde bu bilgileri adeta tuvalete atıyor. İnsanlar uygun bir teste ulaşamasa bile her gün tuvalete çıkıyorlar. Bu da bize ihtiyacımız olan bilgiyi sağlıyor" dedi.

KANALİZASYON İZLEME BİR ÇOK SAĞLIK SORUNUNU ÖLÇEBİLİR

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Massachusetts Lowell Üniversitesi'nden Sheree Pagsuyoin, kanalizasyon izlemenin obezite, opioidler ve hatta çocuk felci gibi diğer halk sağlığı sorunlarını da ölçebileceğini belirtirken "Bu, bir trendin haritasını çıkarmak gibi bir şey" dedi.

ENFEKSİYONDA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ ARTIŞ

ABD'de ülke çapında yapılan son atık su analizleri, milyonlarca insanın seyahat ve tatil planlarını yeniden gözden geçirmeye zorlandığı bir zamanda enfeksiyonlarda eşi görülmemiş bir artışa işaret ediyor.

Kanalizasyon izleme ayrıca Kaliforniya, Colorado, Idaho, Massachusetts, Missouri ve Kuzey Carolina'nın yanı sıra Kanada, İspanya ve Birleşik Krallık'ta da artan vaka sayılarını gösteriyor.



Omicron varyantı hızlı testlerden kaçmayı başarsa da kanalizasyon analizleri ABD'de korkutan gerçeği gün yüzüne çıkardı.