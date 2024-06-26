Ateşli silahların yol açtığı şiddet ABD'de halk sağlığı krizi ilan edildi

Haberin Devamı

ABD Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Vivek Murthy, dün ateşli silahla yapılan şiddetin ABD’de bir halk sağlığı krizi olduğunu ilan etti. Dr. Murthy, özellikle okullarda son yıllarda giderek artan silahlı saldırılara dikkat çekip silahlı şiddetin ülkenin sağlığı ve refahı üzerinde oluşturduğu yıkıcı ve geniş kapsamlı sonuçları olduğunu belirtti.

Dr. Vivek Murthy’nin kararıyla ilgili tavsiye niteliğinde olan dünkü açıklamada 2020’den itibaren silahlı saldırılarla ölenlerin sayısının uyuşturucu madde ve kanser sonucu ölenlerin sayısını geçtiği ve 1-19 yaş aralığında birinci sıradaki ölüm nedeni olduğu vurgulandı. İstastik bilgilerinin verildiği açıklamada “2022 yılında intiharlar, cinayetler ve kasıtsız ölümler de dahil olmak üzere toplam 48 bin 204 kişi ateşli silahlara bağlı yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu rakam 2019 yılına göre 8 binden fazla, 2010 yılına göre ise 16 binden fazla can kaybı anlamına gelmektedir” ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

ABD’LİLERİN YÜZDE 54’Ü SİLAHLA İLGİLİ BİR OLAY YAŞAMIŞ

ABD çapında yakın zamanda yapılan bir anket sonuçlarına göre, ABD'li yetişkinlerin veya aile üyelerinin yüzde 54’ü ateşli silahlarla ilgili bir olay yaşadığı belirlendi. Buna göre yüzde 21 ABD’li kişisel olarak silahla tehdit edilmiş, yüzde 19’unun ailesinde intihar dahil silahla öldürülen biri bulunuyor, yüzde 17’si birinin vurulmasına tanık olmuş, yüzde 4’ü savunma amaçlı silahla ateş etmiş ve yine yüzde 4’ü silahla yaralanmış.

ABD, DİĞER GELİŞMİŞ ÜLKELERE GÖRE AÇIK ARA ÖNDE

ABD’nin çocuklar arasında silahla ölüm oranı diğer gelişmiş ülkelere göre kıyaslandığında açık ara önde olduğu ayrıca ortaya kondu, buna göre ABD’deki oran Kanada’ya kıyasla 5 kat, İsveç’e kıyasla 18 kat ve Avustralya’ya kıyasla 22 kat daha fazla. 2019 verilerine göre, 1-19 yaş aralığında ABD’de silahla ölümlerin bir milyon kişide 36.4 ölüm olduğu ancak buna karşın Kanada’da milyonda 6.2 ölüm, İsviçre’de 3.1 ölüm, İsveç’te 2.0 ölüm, Fransa’da 3.3 ölüm ve Avustralya’da 1.6 ölüm olduğu kaydedildi.

BİDEN’DAN SİCİL KAYDI KONTROL YASASI

Haberin Devamı

ABD Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Vivek Murthy’nin açıklamasını takiben ABD Başkanı Joe Biden, “Silahlı şiddet bu ülkede bir salgın haline geldi. Bu yüzden sicil kaydı kontrollerini güçlendirmek ve silahları kendilerine veya başkalarına zarar vermek isteyenlerin ellerinden uzak tutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Evrensel sicil kaydı kontrolleri oluşturarak üzerine düşeni yapmak Kongre'ye kalmıştır” açıklamasını yaptı. Biden açıklamasına ABD Kongre’sine gönderdiği ‘Genişletilmiş 21 Yaş Altı Sicil Kaydı Kontrolleri’ yasasını ekledi.