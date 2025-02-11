Ateşkeste kriz... Hamas: Takası erteledik

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El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, İsrail’in son üç hafta boyunca anlaşma maddelerine uymadığını belirterek, İsrail’in ihlallerini sıraladı: “Bunlar arasında; Kuzey Gazze Şeridi’ne dönen göçmenlerin geciktirilmesi, çeşitli bölgelerde bombalama ve ateş açarak hedef alınması, kararlaştırıldığı şekilde insani yardım malzemelerinin tam olarak sokulmaması yer almaktadır. Buna karşın, direniş üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmiştir”

Ebu Ubeyde 15 Şubat 2025 Cumartesi günü serbest bırakılması planlanan esirlerin tesliminin, İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirene ve geçmiş haftalara dair hak kayıplarını telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini belirtti. Hamas tarafından ertelenen takas iki taraf arasında yapılması planlanan altıncı esir değişimi olacaktı.

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EMLAKÇI ZİHNİYETİ

Öte yandan Hamas’ın siyasi büro üyesi İzzet El-Rişk, Trump’ın satın alma planına ilişkin, “Filistin sorununu bir emlakçı zihniyetiyle ele almak başarısızlığa giden bir reçetedir” açıklamasında bulundu.

İSRAİLLİ BAKAN: SAVAŞA DÖNELİM

İSRAİL’in ateşkesi ihlal eden uygulamaları gerekçesiyle Hamas’ın bu hafta sonu yapılacak karşılıklı esir takasını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıklaması üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu’nun güvenlik istişarelerine başladığı bildirildi.

Öte yandan İsrail parlamentosu koridorlarında, milletvekilleri ile esirlerin aileleri arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Ayrıca milletvekilleri arasında da sert tartışmalar yaşandığı belirtildi. Savunma Bakanı Israel Katz, orduya Gazze’de muhtemel her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olma talimatı verdiğini açıklarken, aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın takası erteleme kararına verilecek yanıtın Gazze’ye yeniden şiddetli saldırılar düzenlemek olduğunu öne sürdü. Gazze’ye yeniden havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenlenmesi gerektiğini savunan Gvir, “Elektrik, yakıt ve su dahil olmak üzere insani yardımlar tamamen durdurulmalı ve Gazze’ye daha önce giren yardım paketleri bombalanmalı. Savaşa ve yok etmeye geri dönmeliyiz” dedi.