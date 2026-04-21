Ateşkesin önündeki engel: Trump riske atıyor... 'İlgi odağı olma arzusu'

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen barış müzakerelerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ve sürekli gündem yaratma çabasının, diplomatik süreci riske attığını öne sürdü.

CNN International'da yer alan haberde, Trump’ın “Pazarlık Sanatı” kitabındaki kendi prensipleriyle çelişerek, anlaşmaya aşırı istekli görünmesinin müzakerelerde elini zayıflatabileceği ifade edildi.

“PAZARLIK SANATI”YLA ÇELİŞEN SİYASİ DİL

CNN analizinde, Trump’ın geçmişte kaleme aldığı “Bir anlaşmada yapabileceğiniz en kötü şey, onu yapmaya can atıyormuş gibi görünmektir” sözünün, mevcut süreçte tersine işlediği belirtildi.

Haberde, ABD ve İran arasındaki görüşmeler öncesinde Trump’ın anlaşma ihtimalinden sık sık bahsetmesinin, karşı taraf üzerinde baskı oluşturmak yerine pazarlık gücünü zayıflattığı yorumu yapıldı.

SOSYAL MEDYADAN MÜZAKERE DÖNEMİ

Trump’ın Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımlarla diplomasi yürüttüğü, İran’ın taleplerini kabul ettiğine dair açıklamalarının ise Tahran tarafından hızla yalanlandığı aktarıldı.

Trump'ın hamlelerine ilişkin "ilgi odağı olma arzusu" ifadesini kullanan CNN, bu durumun “sosyal medya üzerinden yürütülen ilk savaş” algısını güçlendirdiğini ve geleneksel diplomasi kurallarını zorladığını yazdı.

BEYAZ SARAY’DA KRİZ

Haberde ayrıca Beyaz Saray içinde de görüş ayrılıkları yaşandığı, Trump’ın ekibinin bazı uyarılarına rağmen kamuoyu önünde açıklamalarını sürdürdüğü belirtildi.

Başkan Yardımcısı JD Vance’in rolü konusunda bile çelişkili mesajlar verildiği, bu durumun müzakere sürecinde kafa karışıklığı yarattığı ifade edildi.

“ZAYIF GÖRÜNME ENDİŞESİ”

CNN’e konuşan kaynaklara göre İran tarafının, Trump’ın erken açıklamaları nedeniyle “zayıf görünme” kaygısı taşıdığı ve bu nedenle daha temkinli hareket ettiği aktarıldı.

Tahran’ın, özellikle uranyum stokları ve yaptırımlar konusunda geri adım atmaya yanaşmadığı vurgulandı.

20 MİLYAR DOLARLIK KRİTİK PAZARLIK

Müzakerelerin merkezinde, 20 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlığının serbest bırakılması karşılığında uranyum stoklarının teslim edilmesi yer alıyor.

ABD tarafı zenginleştirmenin 20 yıl askıya alınmasını önerirken, İran bu sürenin 10 yıl ile sınırlandırılmasını istiyor.

“SÜREÇ İNCE BİR İP ÜZERİNDE”

CNN, tüm bu gelişmelerin İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini “ince bir ip üzerinde yürütülen riskli bir denge” haline getirdiğini yazdı.

Haberde, Trump’ın hem iç politikada hem de dış politikada anlatıyı sürekli kontrol etme isteğinin, diplomatik sürecin doğasını zorladığı değerlendirmesi yapıldı.