Ateşkesi uzatmayı düşünmüyor! İsrail basınından Netanyahu iddiası

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Tüm dünya ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazzelilerin farklı ülkelere göçe zorlanarak bölgenin kontrolünü ABD’nin alması yönündeki skandal planını tartışırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de 15 ayın sonunda varılan ateşkesi sabote etmeye çalıştığı iddiaları gündeme geldi. Ateşkesin çatışmaların kalıcı olarak durdurulmasını öngören ikinci aşamasına ilişkin 3 Şubat’ta başlaması beklenen müzakereleri ABD seyahati nedeniyle erteleyen Netanyahu’nun, görüşmeler için Katar’ın başkenti Doha’ya gidecek İsrail heyetine “müzakere yetkisi” tanımadığı belirtildi.

‘İKTİDARI ZORA GİRDİ’

İsrail’deki muhalif Haaretz gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Gazze’deki rehine takası turlarında Hamas’ın yaptığı gövde gösterileri, aşırı sağcılar ve milliyetçi seçmen Netanyahu üzerindeki baskısını arttırdı. Rehinelerin teslimi sırasında Hamas savaşçılarının silahlarla bölgeyi kontrol etmesinin, grubun mağlup edilemediği yönünde algılandığını belirten kaynaklar, teslim törenlerinde kurulan sahnelerde Netanyahu’nun Gazze’deki savaşın nihai hedefine vurgu yapan “tam zafer” sloganıyla alay eden ifadeler kullanıldığına dikkat çekiyor. Kaynaklara göre yeni anket verileri de bu görüntülerin Netanyahu’ya zarar verdiğini ortaya koyuyor. Kaynaklar, aşırı sağcı ortaklarının hükümetten istifa ederek Netanyahu iktidarını düşürmesi endişesiyle, İsrail Başbakanı’nın anlaşmanın ikinci aşamasına geçmek istemediğini aktarıyor.

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‘HAMAS APTAL DEĞİL’

Kaynaklar Katar’a gönderilen İsrail heyetinin de “tamamen şovdan” ibaret olduğunu söylüyor. Hafta sonu Katar’a giden heyetin, İsrail güvenlik kabinesinin bu haftaki toplantısına kadar hiçbir yetkisi bulunmazken, heyetin uzun süredir değişmeyen yapısındaki farklılıklar da dikkat çekiyor. Daha önce Şin Bet ya da Mossad başkanlarının liderlik ettiği heyetin başında bu defa tutuklular ve rehineler koordinatörü Gal Hirsch olacak. Güvenlik kaynaklarının endişelerinden biri Tel Aviv yönetiminden gelen bu olumsuz sinyallerin anlaşmanın ilk aşamasını da tehlikeye atma ihtimali. Hamas’ın rehineleri serbest bırakmasının temel sebebinin kalıcı ateşkes ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesinin öngörüldüğü ikinci aşama beklentisi olduğuna dikkat çeken kaynaklar, “Hamas’ın aptal olmadığını” belirterek Tel Aviv’in ikinci aşamaya geçme niyeti olmadığına kanaat getirmeleri halinde anlaşmayı iptal edebilecekleri görüşünde.