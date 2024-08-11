Ateşkese sabotaj gibi saldırı... İsrail’den namaz vakti katliam: En az 100 ölü

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İsrail 10 aydır sürdürdüğü Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda her gün ayrı bir savaş suçuna imza atıyor. İsrail ordusu, Gazze şehrinin Daraj bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Et-Tabiin Okulu’nu dün sabah namazı saatlerinde bombalarla yerle bir etti. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 100’den fazla sivil yaşamını yitirdi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi Başkanı İsmail el-Tavabta, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, savaş uçaklarından atılan ve her biri 907 kilogram ağırlığında üç bombanın okulun avlusunda sabah namazı kılan cemaatin üzerine düştüğünü, şarapnel parçalarının kadın ve çocukların bulunduğu dersliklere saçılmasıyla ölü sayısının arttığını açıkladı. Yerel yetkililer saldırılarda ölenlerin çoğunun son 10 gün içerisinde farklı okullara düzenlenen saldırılardan kurtulanlar olduğunu belirtti.

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‘RAKAM ABARTILI’ DEDİ

İsrail’in okul katliamının, ABD, Katar ve Mısır’ın, İsrail ve Hamas’ı 15 Ağustos’ta Doha veya Kahire’de yapılacak ateşkes müzakerelerine katılmaya davet etmesinin hemen ardından gelmesi Tel Aviv yönetiminin anlaşma masasını dağıtma isteği olarak değerlendirildi. İsrail ordusu saldırının ardından yaptığı açıklamada vurulan okulun Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek 19 Filistinli militanın öldürüldüğünü açıkladı. Öldürüldüğü iddia edilen militanların isimleri de paylaşıldı. Okulda sivil kayıp sayısının 100’ü geçtiğine dair haberlerin de “abartılı” olduğu iddia edildi. Sivil kayıpları azaltmak için önlemler alındığı öne sürüldü, fakat vurulan okuldan paylaşılan fotoğraflar onlarca sivilin feci şekilde can verdiğini ortaya koydu.

FİLİSTİN: ABD SUÇ ORTAĞI

Batı Şeria’da konuşlu Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, ABD’nin silah ve askeri teçhizat satın alması için İsrail’e 3.5 milyar dolar vereceğini açıkladığı bir dönemde Gazze halkına karşı yeniden bir katliam işlendiğine dikkat çekti. Ebu Rudeyne, “Bu katliamdan doğrudan ABD yönetimi sorumludur” dedi.

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ATEŞKESE ODAKLANDILAR

CIA Direktörü Bill Burns’ün önümüzdeki hafta ateşkes görüşmeleri için ABD ekibine liderlik etmesi ve bölgeye seyahat etmesi bekleniyor. İsrailli ve ABD’li yetkililer, Mısır’dan Gazze’ye silah kaçakçılığını önlemek ve Refah sınır kapısının yeniden açılması konusunda bir anlaşmaya odaklandıklarını aktardı.

DIŞİŞLERİ: İNSANLIĞA KARŞI YENİ BİR SUÇ

- İsrail’in son okul katliamına bir tepki de Ankara’dan geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir. Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir. İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır.”

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HİZBULLAH’TAN İSRAİL’E SİHA SALDIRISI

- Lübnan Hizbullahı, İsrail’in kuzeyindeki 4 askeri üsse silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, İsrail güçlerinin toplandığı Mahfat Alon adlı karargâh başta olmak üzere 4 askeri üsse saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda, subay ve askerlerin bulunduğu yerlerin hedef alınarak ‘doğrudan isabet’ sağlandığı duyuruldu. İsrail resmi televizyonu KAN’ın haberine göre de atılan füzelerin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından engellenmesi sırasında 5 noktada yangın çıktı.

DÜNYA AYAĞA KALKTI

- Okul katliamı sonrası dünyanın farklı yerlerinden birçok açıklama yayımlanarak saldırı sert sözlerle kınandı.

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- AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Okul katliamından gelen görüntülerden dehşete düştüm. Bu saldırı son haftalardaki 10’uncu okul saldırısı ve yapılanlar hiçbir gerekçesi olmayan katliamlara yol açıyor.

- Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett: Saldırı bir ateşkes ve esir anlaşmasının aciliyetini vurguluyor.

- BM Filistinli Mülteciler Ajansı Başkanı Philippe Lazzarini: Dayanılmaz olanın yeni bir norm haline gelmesine izin veremeyiz. Bu saldırılar ne kadar tekrarlanırsa, kolektif insanlığımızı o kadar kaybederiz.

- Katar: Saldırı, yerinden edilmiş silahsız sivillere ve onların temel haklarına karşı korkunç bir katliam ve vahşi bir savaş suçunu teşkil ediyor. BM acilen okullara yönelik saldırılar için soruşturma başlatmalı.

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- Mısır: İsrail’in silahsız Filistinlileri kasıtlı olarak öldürmesi, Gazze’deki savaşı sona erdirmek için siyasi iradeden yoksun olduğunu gösteriyor.

- Ürdün: İsrail’in uluslararası hukuka saygı göstererek Gazze’ye yönelik saldırganlığını durdurmasını sağlamak için kararlı bir uluslararası duruşun olmaması durumunda, benzeri görülmemiş cinayetler, ölümler ve insani felaketler yaşanacaktır.

- İran: Hiçbir uluslararası hukuka veya ahlaki ilkeye bağlı olmayan İsrail’e karşı koymanın tek yolu Müslüman ülkelerin Filistinlileri fiili ve kararlı bir şekilde desteklemesi.

İRAN NE YAPACAK: HER KAFADAN AYRI BİR SES

- HAMAS lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesinin ardından İran’ın cinayetten sorumlu tuttuğu İsrail’e nasıl yanıt vereceğine dair birçok iddia ortaya atılıyor. Son iddialar şöyle:

- ATEŞKES ENDİŞESİ: İngiliz Sky News’a göre İran misillemeyi erteleyebileceğini ancak bölgesel müttefikleri üzerinde sınırlı kontrole sahip olduğunu ima etti. New York’taki Birleşmiş Milletler Misyonu tarafından Sky News’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Önceliğimiz Gazze’de kalıcı ateşkes sağlamaktır; Hamas tarafından kabul edilen herhangi bir anlaşma bizim tarafımızdan da tanınacaktır. Diğer yandan kendimizi savunma hakkımız var. Bu Gazze ateşkesiyle hiçbir ilgisi olmayan bir konu. Ancak yanıtımız ve uygulanmasının, olası ateşkesi olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütülmesini umuyoruz.”

- GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİASI: İngiliz Telegraph gazetesi, İran’ın nasıl karşılık vereceği konusunda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Devrim Muhafızları arasında fikir ayrılığı olduğunu iddia etti. Buna göre, İranlı komutanlar, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e doğrudan bir saldırı düzenlemekten yanayken, Pezeşkiyan komşu ülkelerdeki gizli İsrail üslerinin hedef alınmasını öneriyor.

- EMİR YERİNE GETİRİLECEK: İran medyasına konuşan İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi, dini lider Hamaney’in Haniye’nin Tahran’da öldürülmesi nedeniyle İsrail’in sert bir şekilde cezalandırılması emrini yerine getireceklerini söyledi.