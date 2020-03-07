Ateşkese destek

ABD: Trump yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletilmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın AA’ya yazılı açıklamasında “Bugün İdlib’de çok tehlikeli bir durumun bertaraf edilmesine ve Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah güçleri tarafından sivil bölgelere yapılan saldırılar sonucu ortaya çıkan korkunç insani krizi hafifleteceğini umut ettiğimiz Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Artık en önemli kısım, Esad ve destekçilerinin sürekli bir ateşkesin öngörüldüğü bu anlaşmaya uyup uymayacağını görmek olacak” dendi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: Genel Sekreter Antonio Guterres, Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla Türkiye ve Rusya arasında İdlib’de ateşkes konusunda en üst düzeyde varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Ateşkesin derhal başlaması, kalıcı olması ve Suriye’nin kuzey batısındaki sivillerin korunmasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, BM denetimindeki siyasi görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu.

ALMANYA: Başbakan Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, hükümetin basın toplantısında ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Seibert şöyle dedi: “Erdoğan’la Putin arasında varılan ateşkes mutabakatını federal hükümet olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu iyi bir haber, her şeyden önce çok büyük zorluklar içinde yaşayan İdlib’deki siviller için iyi bir haber. Silahların susması bu insanların acılarını en azından azaltmaya hizmet etmeli. Federal hükümet bu konuda daha fazla insani yardıma hazır. Dışişleri Bakanı Heiko Maas 100 milyon Euro daha yardım vaadinde bulundu.”