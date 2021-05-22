Ateşkes yetmez İsrail değişmeli

İSRAİL-Hamas arasında yaşanan son 7 yılın en şiddetli çatışmaları önceki gece varılan ateşkes ile en azından şimdilik sona erdi. Yoğun bombardımandan geriye hayatını kaybeden yaklaşık 250 Filistinlilinin gözü yaşlı yakınları ile yerle bir olmuş evleri kaldı. Ateşkesi Hürriyet’e değerlendiren Filistin siyasetinin önde gelen isimlerinden Hanan Ashrawi, silahların susması ile 10 gün önceki duruma dönmenin çözüm olmayacağını, son yaşananların dünya için uyanış çağrısı olması gerektiğini söyledi.

‘STATÜKO ADİL DEĞİL’

Ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Ashrawi, “Ateşkesten herkes çok memnun ama her şeyin 10 gün önce olduğu gibi sürüp gitmesini de kabul etmiyoruz” dedi. Ashrawi, “Yaşananlar İsrail’in etnik temizlik amaçlayan ırkçı yaklaşımının sonucu. Bu statüko böyle süremez çünkü adil değil. Son yaşananlar artık dünya kamuoyu için bir uyanma çağrısı olmalı” diye konuştu. İsrail’in; işgal, etnik temizlik, toprak hırsızlığı, kuşatma ve yıkımı kullanan bir saldırı rejimi olduğunu söyleyen Ashrawi, “Filistinlilerin ihtiyacı olan ‘gerçek ateşkesin’ her şeyden önce yerleşimci sömürgeciliğin ve ırkçı devlet anlayışının sona ermesi” olduğunu söyledi. Ateşkesin uzun ömürlü olması için dünyanın adaletsizliği görmesi gerektiğini belirten Ashrawi, çatışmaların asıl sorumlusunun Hamas değil, bu görmezden gelme tutumu olduğunu vurguladı.



‘SORUN BİNALAR DEĞİL İSRAİL’

Ashrawi, “Mescid-i Aksa, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’ye yönelik son saldırılar sonrası ateşkes ilanı ile ırkçı İsrail rejimi statükoyu sürdüreceğini düşünememeli. Artık özgür Filistin’i düşünmenin zamanı” dedi. Ashrawi, “Biz hâlâ 2014’teki saldırılar sırasında yıkılan binaları yeniden inşa edemedik. Evet kentin yeniden inşasını düşünmeliyiz ama asıl sorunumuz yıkılan binalar değil, İsrail’in durdurulmuyor oluşu” görüşünü dile getirdi.

SİLAHLAR SONUNDA SUSTU

Ateşkes sonrası dün iki tarafın da anlaşmaya uyduğu gözlendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olası bir ihlale çok sert karşılık verecekleri uyarısında bulunurken sahadaki durumun ateşkesin süresini belirleyeceğini söyledi. Benzer şekilde Hamas da, anlaşmaya karşı taraf uyduğu sürece uyacakları açıklamasını yaptı.



GAZZE’DE ‘ZAFER’ KUTLAMASI

11 gün süren bombardımanın ardından varılan ateşkes Gazzeliler için geç gelen bayram gibi oldu. Ramazan Bayramı’nı İsrail uçaklarının bombardımanı altında geçiren Filistin halkı, silahların susmasıyla sokaklara dökülüp kutlama yaptı. Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki siyasi bürosunun iki numarası olan Halil el-Hayya, “Bu zafer hissidir” diyerek yıkılan binaların yeniden inşa edileceğini söyledi. 26 yaşındaki İbrahim al Najjar da çatışma süresince Hamas’ın attığı roketlerden gurur duyduğunu söyleyerek “Düğün günümde bile bu kadar mutlu olmamıştım” dedi. Bu sevince karşın geride sevdiklerini kaybetmiş yüzlerce insan ve harap olmuş bir şehir kaldı. Kentin çeşitli yerlerindeki enkazlarda yapılan aramalarda 10 cansız beden bulundu. Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 66’sı çocuk 243’e çıktı, 1900’den fazla kişi yaralandı. İsrail saldırılarına roket atışlarıyla karşılık veren Hamas, toplam 4340 roket fırlattı, bunlardan 640’ı Gazze içine düştü. İsrail’e ulaşan roketler sonucu çoğu sivil 12 kişi öldü. Hamas’ın ‘zafer’ ilanı gibi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bombardımanı ‘olağanüstü bir başarı’ olarak niteledi.

HANAN ASHRAWİ KİMDİR



Uluslararası arenada Filistinin en tanınan yüzlerinden olan Ashrawi, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyeliğinden geçen yıl ayrılmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara