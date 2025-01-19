Ateşkes ve takas anlaşması yürürlüğe giriyor: Gazze’de büyük gün

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Gazze’de İsrail ve Hamas arasında aylardır süren ateşkes müzakerelerinin ardından silahlar tam 470 gün sonra bugün saat 09.30’ta susacak. Ateşkesin duyurulmasının ardından bile Filistinlilerin üzerine ölüm yağdıran İsrail ordusunun bugünden itibaren işgal ettiği alanlardan çekilmeye başlaması bekleniyor. Gazzeliler ateşkesin duyurulmasının ardından anlaşmanın yürürlüğe girmesini beklemeden yerle bir edilmiş evlerine dönmeye başladı. Uzmanlar, enkaz altında çıkarılmayı bekleyen cenazelere ulaşıldıkça, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasına kesin gözüyle bakıyor.

SALDIRILAR DEVAM ETTİ

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığının açıklandığı çarşamba gecesinden bu yana Gazze’ye düzenlenen saldırılarda 33’ü çocuk olmak üzere en az 122 Filistinli öldürüldü. Filistin İslami Cihad Örgütü’nün silahlı kanadı Kudüs Tugayları’ndan yapılan açıklamada, grubun İsrailli esirlerin serbest bırakılması için son hazırlıkları yaptığını ancak İsrail’in yoğunlaşan bombardımanının onları öldürme riski taşıdığını belirtti.

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İsrail son ana kadar saldırılarını sürdürdü.

7 KEZ TAKAS YAPILACAK

Gözler artık rehine-tutuklu takasına çevrildi. Haaretz gazetesinin haberine göre, anlaşmanın ilk gününde 3, yedinci gününde 4 İsrailli esir serbest bırakılacak. Ateşkesin 14, 21, 28 ve 35’inci günlerinin her birinde 3’er ve son olarak 14 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. Anlaşma metnine göre, takas, 42 günlük ilk aşamada belirli aralıklarla 7 defada gerçekleştirilecek. Filistinlilerin pazar günü TSİ 17.00’den önce serbest bırakılmaları beklenmiyor. İsrail hapishanelerinde 600’ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 10 bin 400 Filistinli bulunuyor. İsrail Adalet Bakanlığı, Gazze’de 6 hafta sürecek ateşkesin ilk aşamasında serbest bırakılacak 737 Filistinli tutuklu ve hükümlünün ismini açıkladı.

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2016’da tutuklanan Filistinli yardım örgütü mensubu Muhammed el Halabi’nin serbest kalacağı haberi ailesinde sevinç yarattı.

İLK AŞAMA 6 HAFTA SÜRECEK

Bugün başlayacak ve 6 hafta sürecek olan ilk aşamada saldırılar sona erecek, Gazze’deki yaklaşık 100 rehineden 33’ü bu süre zarfında serbest bırakılacak. İsrail güçleri Gazze’nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilecek. Gazze’ye insani yardımlar artacak. İlk aşama sürerken ikinci aşamaya ilişkin müzakereler ateşkesin 16’ncı gününde başlayacak. İkinci aşamada Gazze’deki erkek askerler de dahil olmak üzere yaşayan tüm rehineler serbest bırakılacak. İsrail güçleri Gazze Şeridi’nden çekilecek. Üçüncü aşama, Gazze’de ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmesini ve yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze’de büyük bir yapılanmanın başlatılmasını içeriyor.

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NETANYAHU’DAN ‘REHİNE RESTİ’

Gelişmeler devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes anlaşmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Netanyahu X hesabında paylaştığı videolu mesajında, Hamas tarafından serbest bırakılacak 33 rehinenin listesini alana kadar Gazze’de ateşkes sürecini ilerletmeyeceğini açıkladı. İsrail Başbakanı, “Serbest bırakılacak rehinelerin listesini alana kadar anlaşmayı ilerletmeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir. Tek sorumluluk Hamas’a aittir” ifadelerini kullandı. Anlaşmanın ilk aşamasının geçici olduğunu dile getiren Netanyahu, “İsrail, ateşkesin ikinci aşamasının sonuçsuz kalması halinde savaşa devam edecektir. Gazze’nin Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru’nda da İsrail ordusu varlığını artıracaktır. İsrail Ortadoğu’nun çehresini değiştirdi” dedi.

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SERBEST BIRAKILACAK FİLİSTİNLİLER KİM

- İsrail basınına göre İsrail tarafı 732 Filistinli mahkum ile Gazze’de operasyonlarda gözaltına alınmış 1.167 kişiyi serbest bırakacak.

- Hayatta olan her bir kadın, çocuk ve yaşlı rehine için 30 Filistinli mahkûm, dokuz hasta rehinenin tamamı için 110 mahkûm, kadın İsrail askerlerinin her biri için 50 mahkûm serbest bırakılacak.

- İsrail Ordu Radyosu, işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) liderlerinden Halide Cerrar’ın da bugün serbest bırakılacak Filistinli tutukluların içinde olduğunu bildirdi.

- Filistin tarafı El Fetih’in önde gelen isimlerinden Mervan Barguti’nin de serbest kalmasını istemişti. İkinci İntifadada 5 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Barguti salıverilmeyecek. Yardımcısı Ahmed Barguti’nin özgürlüğüne kavuşması bekleniyor.

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- Hamas’ın Batı Şeria yetkililerinden Cemal Tavil’in 32 yaşındaki gazeteci kızı Büşra Tavil’in de serbest kalması öngörülüyor.

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCILAR ANLAŞMAYI BOZAR MI

İsrail hükümeti, yaklaşık sekiz saat süren müzakerelerin ardından dün sabah saatlerinde ateşkes anlaşmasını resmen onayladı. Onay, 24 bakanın evet, sekiz bakanın ise hayır oyu kullanmasıyla geldi. Anlaşmaya karşı oy kullanan sekiz kabine üyesi arasında iktidardaki Likud bakanları David Amsalem ve Amichai Chikli ile aşırı sağcı Otzma Yehudit ve Dini Siyonizm partilerinin bakanları yer aldı.

YA HÜKÜMET DÜŞERSE

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İletişim Bakanı Şlomo Karhi ise toplantıya katılmadı. Anlaşmaya karşı çıkan Otzma Yehudit bakanları, parti lideri Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf ve Amichai Eliyahu, Dini Siyonizm Partisi Başkanı Bezalel Smotrich, partisinin bakanları Orit Strock ve Ofir Sofer ile birlikte ateşkese karşı oy kullandı. İlerleyen saatlerde Ben Gvir’in anlaşmayı protesto ederek Netanyahu kabinesinden ayrıldığı bildirildi. Anlaşma karşıtı koalisyon üyelerinin hükümetten ayrılması halinde Netanyahu Hükümeti düşebilir. Uzmanlar bu durumda ise anlaşmanın boşa düşebileceğini aktarıyor.

MAHMUD ABBAS GAZZE’Yİ YÖNETMEYE TALİP OLDU

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının ilan edilmesinden bu yana yaptığı ilk açıklamada, Filistin Yönetimi’nin savaş sonrası Gazze’de tam sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Başkanlık tarafından önceki gün yapılan açıklamada “Filistin hükümeti, Başkan Abbas’ın direktifleri doğrultusunda Gazze’de tüm sorumluluğu üstlenmek üzere tüm hazırlıklarını tamamladı” denildi.

İKİYE BÖLÜNMÜŞLERDİ

Bu çerçevede yerinden edilenlerin geri dönüşü, temel hizmetlerin sağlanması, geçişlerin yönetimi ve savaştan zarar gören bölgenin yeniden inşası yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta yaptığı açıklamada Filistin Yönetimi’nin Gazze Şeridi’ni yönetmesi gerektiğini ifade etmişti. Hamas’ın 2006’daki Filistin seçimlerini kazanmasının ardından Mahmud Abbas yönetimindeki El Fetih sonuçları kabullenmemiş ve yönetimi Hamas’a bırakmamıştı. Bunun üzerine yaşanan çatışmalar sonucunda Hamas 2007 yılında Gazze Şeridi’nde kontrolü sağlamış, Batı Şeria’nın kontrolü ise Abbas rejiminde kalmıştı.